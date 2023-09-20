Ереван охвачен уличными беспорядками, которые вспыхнули после заявления премьер-министра Никола Пашиняна. Фактический руководитель Армении, комментируя военную операцию, которую 19 сентября начала азербайджанская армия в Нагорном Карабахе, заявил: Вооруженные силы Республики Армении не участвуют в боевых действиях.

Оппозиция, которая ранее обвиняла Пашиняна в неудачном ведении Второй Карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 года), теперь сочла позицию премьера предательской.

Александр Патрин/ТАСС

Уже во второй половине дня 19 сентября оппозиционеры собрались на митинг с требованием отставки Пашиняна. Они перекрыли проспект Тиграна Меца, ведущий к зданию правительства Армении, и дорогу, ведущую от площади Республики к улице Налбандяна. Митингующие призывают присоединиться к ним других граждан, неравнодушных к происходящему.

РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Александр Патрин/ТАСС

Позже демонстранты заблокировали российское посольство, но позднее стали покидать территорию вокруг здания дипмиссии. Организаторы протестов призвали участников митинга у здания правительства собраться наутро в Ереване, чтобы парализовать город.

Александр Патрин/ТАСС

РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Александр Патрин/ТАСС

Поздним вечером и в ночь на 20 сентября протесты начались с новой силой после того, как полицейские попытались оттеснить демонстрантов от резиденции Пашиняна. Протестующие вступали в стычки с правоохранителями, но так и не смогли прорвать полицейские кордоны. Стражам порядка пришлось применить светошумовые гранаты. Минздрав республики сообщил, что в результате стычек пострадало несколько полицейских и демонстрантов.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Около трёх десятков пострадавших было доставлено в ереванские больницы.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что начались призывы к госперевороту в Армении. Премьер подчеркнул, что государство будет реагировать соответствующим образом на подобное.

Тем временем в офисе омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщили: в ходе боёв, по состоянию на 19 сентября, погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Ещё более 200 человек получили ранения. По данным армянских СМИ, в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха) пострадали более 200 взрослых и 12 детей. При этом в столице НКР Степанакерте сообщают о пяти погибших и 80 раненых, из которых 15 — мирные жители.

Российские миротворцы эвакуировали из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха более 2000 человек, в том числе 1049 детей, сообщили 20 сентября в Минобороны России.