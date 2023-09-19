Азербайджанская армия 19 сентября начала операцию, которая в официальном заявлении минобороны республики названа «антитеррористическими мероприятиями локального характера в Нагорном Карабахе». Официальной целью обозначено «обеспечение безопасности азербайджанских военных».

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, упомянуто «восстановление конституционного строя» Азербайджана, то есть восстановление контроля над всей территорией, в том числе над районами, которые контролирует провозглашённая Нагорно-Карабахская Республика (НКР). В заявлении, которое озвучил азербайджанский МИД, содержится требование роспуска всех структур НКР — которую, напомним, не признаёт ни одно государство мира, включая собственно и Армению. Официальный Ереван назвал происходящее крупномасштабной агрессией.

После артподготовки Вооружённые силы Азербайджана начали наступление на нескольких направлениях, рассказал источник ИА Регнум в регионе. По его словам, боевые действия с участием пехоты и бронетехники начались в районе Мартуни (Ходжавенда), в 30 км на восток от столицы НКР Степанакерта. Одновременно фиксируются столкновения в районе Мартакерта (Агдере), в 40 км севернее Степанакерта, сообщил собеседник. По его оценке, на момент публикации статьи азербайджанским военным не удалось продвинуться ни на одном из направлений.

О том, что азербайджанские войска попытались прорвать линию боевого соприкосновения в Карабахе, заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ещё в первой половине дня 19 сентября в Сети появились видеокадры, предположительно снятые в Степанакерте, сообщает Радио Sputnik. В комментарии к видео говорилось, что азербайджанская армия наносит удары по окраинам города, утверждалось, что мобильная связь в непризнанной республике отключена, местные жители спускаются в подвалы.

Азербайджанская сторона подчёркивает, что ее цели в «Карабахском регионе» — только тыловые и передовые позиции, а также опорные пункты армии Армении (заметим, что армянский премьер Пашинян объявил, что подразделений ВС республики в Нагорном Карабахе нет). В минобороны Азербайджана уже отчитались об уничтожении нескольких огневых точек противника и призвали мирных жителей не приближаться к военным объектам и по возможности покинуть регион по выделенным гуманитарным маршрутам.

Если судить по появившимся в интернете кадрам уничтожения армянской установки ПВО «Тор», азербайджанская армия «расчищает небо» для массового применению турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, сказал ИА Регнум ветеран боевых действий, офицер ВКС России в отставке.

На момент написания статьи, вооружённые силы Азербайджана применили барражирующие боеприпасы израильского производства для нанесения ударов по позициям ПВО вооружённых сил НКР. Ударные беспилотники Bayraktar TB2 задействовались исключительно для разведывательных миссий и корректировки артиллерийского огня. Предположительно, дроны будут использоваться активнее после подавления ПВО карабахских сил — «Армии обороны Арцаха».

Именно «Байрактары», напомним, стали одним из решающих факторов успехов азербайджанской армии во Второй Карабахской войне сентября — ноября 2020 года, остановленной только благодаря посреднической роли Москвы (по итогу переговоров 9–10 ноября 2020 в зоне конфликта размещен российский миротворческий контингент).

«Азербайджан применяет ровно ту же стратегию, что и в прошлую войну в Карабахе, — пояснил собеседник. — На первом этапе начинается охота за ПВО, радиолокационными станциями противника, за комплексами радиоэлектронной борьбы».

Повод к операции и её предыстория

Непосредственным поводом для начала «мероприятий» называют два инцидента, произошедших утром 19 сентября на контролируемой Азербайджаном части Нагорного Карабаха. Как сообщил официальный Баку, на трассе Ахмедбейли — Физули — Шуша в результате взрыва мины погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий госагентству автомобильных дорог Азербайджана. Тогда же появилось сообщение о подрыве автомобиля, перевозившего бойцов азербайджанских внутренних войск.

Ситуация в зоне конфликта, остановленного Трёхсторонним заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, начала заметно ухудшаться задолго до начала «антитеррористических мероприятий». В декабре 2022 года началась фактическая блокада Лачинского коридора — шестикилометрового горного прохода, связывающего Армению с частью Нагорного Карабаха, оставшейся под контролем НКР по итогам Второй Карабахской войны.

Сперва трассу из Степанакерта в Горис (юг Армении) перекрывали некие «экологические активисты», в апреле 2023 в начале дороги Лачин-Степанакерт был установлен азербайджанский КПП.

В первых числах сентября ситуация резко обострилась. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и к линии соприкосновения в Карабахе бронетехнику и артиллерию. Военная техника получила свой опознавательный знак — перевёрнутую букву «А».

Начавшаяся 19 сентября операция, по заявлению официального Баку, будет носить «локальный» характер, то есть будет ограничена территорией Нагорно-Карабахского региона.

Азербайджанская сторона заявила: и командование российского миротворческого контингента, и руководство Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня были официально проинформированы о начале военных действий. В реальности же наших миротворцев поставили в известность лишь за несколько минут до начала операции, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Соотношение сил

В Ереване, как уже говорилось, официально заявили о том, что ВС Республики Армения не принимают участия в военных действиях в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха). Минобороны Армении заверило, что границам страны ничего не угрожает. Фактически это означает, что Вооружённые силы НКР (Армия обороны Арцаха) остаются с армией Азербайджана один на один.

Отказ Армении от участия в конфликте не оставляет силам НКР никаких шансов на победу, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.

«Если говорить про Вооружённые силы НКР, то здесь всё совсем грустно, — указал эксперт. — По состоянию на 2020 год они считались достаточно боеспособными за счёт запасов советских вооружений и наличия кадрового резерва, который имел опыт прошлых войн».

Но опыт войны сентября — ноября 2020-го показал, что на фронте некому воевать кроме добровольцев-ополченцев, то есть мужчин в возрасте, и солдат срочной службы без какого-либо опыта, отметил Михайловский. «Итог мы все видели — военная победа Азербайджана за явным преимуществом по всем позициям. И это притом что тогда в конфликте участвовали вооружённые силы Армении», — заметил эксперт.

Вооружённые формирования НКР до сих пор являются «сплавом» добровольцев и солдат срочной службы, в то время как Вооружённые силы Азербайджана имеют в составе кадровые подразделения с боевым опытом.

Азербайджан превосходит НКР в воздухе, за полным отсутствием у местных сил авиации как таковой. Аналогичная ситуация по тяжёлым артиллерийским системам, ракетным комплексам — их у НКР также нет.

«Армия обороны Арцаха» имеет ограниченное количество артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм, в то время как армия Азербайджана использует 155-миллиметровые турецкие самоходные орудия Firtinа, 160-миллиметровые реактивные системы Lynx производства Израиля и 300-миллиметровые РСЗО «Смерч» советского производства. Серьёзное преимущество в дальности ведения огня позволяет азербайджанским артиллеристам вести эффективную контрбатарейную борьбу, оставаясь недосягаемыми для противника.

По танкам Азербайджан имеет перевес в соотношении 2:1. Стоит отметить, что предыдущий конфликт в Карабахе показал, что бронетехника без помощи ПВО, легко уничтожается беспилотниками.

Численность личного состава «Армии обороны Арцаха» оценивается в 20–30 тысяч человек при 50 тысячах личного состава сухопутных сил Вооружённых сил Азербайджана, к которым также примыкают формирования Внутренних войск МВД Азербайджана (до 10 тысяч человек) и пограничных войск (до 5 тысяч человек). Не в пользу НКР говорит и соотношение потерь военной техники в войне 2020 года. За 44 дня боевых действий Вооружённые силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики потеряли 198 единиц военной техники, а армия Азербайджана — 101 единицу (по данным портала Lostarmour).

Таким образом, Азербайджан имеет серьёзное преимущество над противником, что позволяет вести успешные наступательные действия. Кроме того, Азербайджан имеет на вооружении современную военную технику, в то время как силы Нагорно-Карабахской Республики используют только советские запасы.

«Здесь армяне пожинают плоды своей экономии на вооружённых силах, — рассуждает эксперт. — Да, Азербайджан богаче, они строили армию много лет, но армяне этот вопрос вообще забыли. В принципе. Много лет никаких больших закупок».

У Азербайджана есть современная российская военная техника, например танки Т-90, бронетранспортёры БТР-82, есть тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Кроме того, у них есть артиллерийские и ракетные системы производства Турции, Израиля, Белоруссии, Китая и других стран. «Словом, не «Байрактаром» единым они там воюют», — добавил Михайловский.

Кроме того, надо учесть факт недавних военных закупок, указывают эксперты.

Израильский «военторг»

Военному конфликту предшествовала активизация воздушного моста между Азербайджаном и Израилем. В период с 15 августа самолёты ВВС Азербайджана и государственной авиакомпании Silk Way, осуществляющей в том числе и грузовые перевозки, совершили серию рейсов из Баку в Тель-Авив и на базу израильских ВВС «Овда».

Израильские СМИ отмечают, что активизация рейсов между Баку и «Овдой» всегда предшествует началу военных действий. Накануне обострения ситуации в Карабахе в 2016 году между Баку и «Овдой» было совершено шесть рейсов, в ходе второй войны в Карабахе осенью 2020 года было совершено 20 рейсов.

По оценке Михайловского, Азербайджан закупает в Израиле широкий спектр вооружений, включая боеприпасы к реактивным системам залпового огня и беспилотники различных моделей.

«Израиль в военном плане не менее важный партнёр для Азербайджана, чем Турция», — отмечает собеседник.

Самые современные ракетные системы, которые есть у ВС Азербайджана, — это израильский комплекс Lora, указал Михайловский. «Также они используют 306-миллиметровые реактивные системы залпового огня израильские, миномёты, стрелковое вооружение и комплексы ПВО Barak 8. Для всех этих вооружений закупаются боеприпасы, причём с запасом», — рассказал эксперт.

В 2020-м приходилось экстренно докупать, сейчас же в Азербайджане решили создать некий резерв. «Кроме того, армия республики использует широкую линейку израильских дронов от барражирующих боеприпасов Harop до разведывательных дронов Heron и Meyromit. На основе последних, кстати, сделаны наши беспилотники «Форпост», — добавил специалист.

Как уже отмечалось выше, есть сведения, что азербайджанские военные с началом операции уже задействовали дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) именно израильского производства.

Перспективы операции

Азербайджан может использовать сложившуюся ситуацию для окончательного решения вопроса с Карабахом. Последняя фаза в самом долгом постсоветском конфликте предусматривает занятие региона силовым путём, делает вывод Михайловский. В пользу этого свидетельствует несколько факторов, в том числе психологических.

«Мне старшие товарищи, армяне по национальности, которые как добровольцы ещё на первой войне (1992–1994) в Карабахе воевали, рассказывали, что в девяностые они смогли отбить азербайджанцев только потому, что те были не слажены и не имели решительного перевеса в вооружении», — отмечает Михайловский. Теперь такой перевес у азербайджанцев есть, причём кратный.

«Второй момент, когда уже в 2020-м многие хотели поехать опять добровольцами, столкнулись с тем, что там — в Ереване — особо никому эта война не нужна. А местные в НКР тоже на них смотрели как на чокнутых, даже как на чужих иногда», — поделился собеседник ИА Регнум. По мнению Михайловского, опыт карабахской войны 1990-х, когда удавалось собрать добровольцев со всего бывшего Союза и со всего мира, уже вряд ли получится повторить. «Так что непонятно, как они с таким настроем хотят воевать», — рассказал эксперт.

По оценке Михайловского, для Азербайджана сложилась крайне удобная ситуация по восстановлению контроля над Карабахом, которая складывается из нескольких факторов.

«Думаю, что конечный план — это взять под контроль весь регион, — прогнозирует эксперт. — Армянам дадут понять, что у них нет шансов, и предложат «почётный» мир. Ждать вмешательства со стороны России после недавних слов Пашиняна, я думаю, армянам не стоит». Иран, по мнению Михайловского, не вмешается в карабахские дела, так как (при всех нюансах отношений с Баку и покровителем Азербайджана, Турцией) Тегеран признаёт Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Так что в противостоянии один на один у них шансов нет. Думаю, в Ереване это понимают и воевать до последнего там никто не планирует», — резюмировал эксперт.