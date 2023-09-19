Ереван, 19 сентября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Армения не участвует в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха, заявил 19 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности республики.

Александр Рюмин/ТАСС

«Хочу зафиксировать, что Армения не вовлечена в боевые действия. И хочу в очередной раз зафиксировать, что Армения не имеет армии в Нагорном Карабахе», — сказал Пашинян.

Он назвал неприемлемыми попытки вовлечь Армению в военную эскалацию. По его словам, Азербайджан преследует именно такую цель.

Пашинян опроверг сообщения из Азербайджана о том, что азербайджанские военные наносят удары по подразделениям ВС Армении в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября власти Армении объявили об обстреле Нагорного Карабаха азербайджанскими военными в полдень по московскому времени.

В Баку заявили, что началось антитеррористическое мероприятие локального характера и что наносят удары с применением высокоточного оружия только по военным объектам.

Пашинян созвал в срочном порядке заседание Совета безопасности Армении. Действия Азербайджана МИД Армении назвал военной агрессией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский миротворческий контингент, находящийся на территории Нагорного Карабаха в соответствии с договорённостями от ноября 2020 года, уведомили о начале боевых действий всего за несколько минут. Сообщения в СМИ о том, что Россия была в курсе планов Баку, ложны.

Дипломат добавила, что МИД Армении обратился к российской миротворческой миссии и к СБ ООН с просьбой принять меры по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.