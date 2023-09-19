Протестующие в Ереване начали уходить от посольства России
Протестующие в Ереване начали уходить от посольства России к дому правительства
Ереван, 19 сентября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Часть протестующих у здания посольства России в Ереване 19 сентября начала уходить в сторону дома правительства. Те, кто остаётся, заверяют, что не прекратят протестов, пока не получат объяснений от дипмиссии.
Более сотни людей призвали российскую сторону принять меры по урегулированию сложившейся ситуации. Некоторые адресовали требования российским миротворцам, не объясняя, чем именно они должны помочь.
Ранее сообщалось о стычках протестующих с полицией на центральной площади Еревана. Митингующие старались прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства, правоохранители, в свою очередь, выставили оцепление. После этого протестующие начали бросать в них пластиковые бутылки. Практически во всех окнах здания правительства выключен свет, есть ли в нём кто-то — неизвестно.
Как передавало ИА Регнум, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористического мероприятия» локального характера на территории Нагорного Карабаха. Операцию, как заявило ведомство, начали для пресечения провокаций, для разоружения и вывода формирований ВС Армении с территорий Азербайджана и для обеспечения безопасности мирного населения. Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе близки к выполнению.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в связи с этим, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей, пытаясь вовлечь его в вооружённое противостояние. Также он сообщил о призывах, звучащих из Нагорного Карабаха, к госперевороту в Армении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Он сказал, что для урегулирования в регионе достаточно тех документов и договорённостей, которые в 2020–2022 гг. заключили республики при участии Москвы.
После заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия. В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.