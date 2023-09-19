Ереван, 19 сентября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Часть протестующих у здания посольства России в Ереване 19 сентября начала уходить в сторону дома правительства. Те, кто остаётся, заверяют, что не прекратят протестов, пока не получат объяснений от дипмиссии.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Более сотни людей призвали российскую сторону принять меры по урегулированию сложившейся ситуации. Некоторые адресовали требования российским миротворцам, не объясняя, чем именно они должны помочь.

Ранее сообщалось о стычках протестующих с полицией на центральной площади Еревана. Митингующие старались прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства, правоохранители, в свою очередь, выставили оцепление. После этого протестующие начали бросать в них пластиковые бутылки. Практически во всех окнах здания правительства выключен свет, есть ли в нём кто-то — неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористического мероприятия» локального характера на территории Нагорного Карабаха. Операцию, как заявило ведомство, начали для пресечения провокаций, для разоружения и вывода формирований ВС Армении с территорий Азербайджана и для обеспечения безопасности мирного населения. Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе близки к выполнению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в связи с этим, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей, пытаясь вовлечь его в вооружённое противостояние. Также он сообщил о призывах, звучащих из Нагорного Карабаха, к госперевороту в Армении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Он сказал, что для урегулирования в регионе достаточно тех документов и договорённостей, которые в 2020–2022 гг. заключили республики при участии Москвы.

После заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия. В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.