Ереван, 19 сентября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Толпа протестующих 19 сентября собралась в Ереване возле здания правительства Армении, призывая не допустить сдачу премьер-министром Николом Пашиняном Нагорного Карабаха Азербайджану. Об этом сообщил новостной портал Alphanews.

Александр Патрин/ТАСС

По данным журналистов, активисты перекрыли проспект Тиграна Меца и дорогу, ведущую от площади Республики к улице Налбандяна. Они призывают присоединиться к ним других граждан, неравнодушных к происходящему.

Пашинян, выступая в связи с началом боевых действий Азербайджана на территории Нагорного Карабаха, заявил, что начались призывы к госперевороту в Армении. Глава правительства подчеркнул, что государство будет реагировать соответствующим образом на подобное.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября минобороны Азербайджана объявило, что начало антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Баку также потребовал, чтобы из региона вывели армянских военнослужащих и распустили институты власти непризнанной республики.

Ереван расценил действия Баку, как масштабную агрессию. При этом Пашинян заявил, что Армения не участвует в конфликте. Он добавил, что нельзя допустить вступления Армении в конфликт.

После подписания 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого остановилось ухудшение ситуации на границе стран и прекратились боевые действия.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора. Алиев заявил, что он должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, Пашинян заявил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. Однако позднее, после встречи, он заявил, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.

В начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией и линией соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию, Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.