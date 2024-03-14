Материалы с тегом «Никол Пашинян»
«Чтобы ушёл поскорее». В Ереване оппозиция требует отставки Пашиняна
В среду, 13 марта, несколько сотен человек на площади Свободы, в центре Еревана, приняли участие в митинге. Его организовало политическое движение «Вместе». Главное требование — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Один из организаторов акции, бывший премьер-министр Армении Грант...
14 марта 2024
Песков ответил на заявления Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ
Россия будет прояснять позицию Армении и вести диалог с руководителями этой страны как по линии ОДКБ, так и в двустороннем формате, заявил 13 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления премьер-министра Армении Никола...
13 марта 2024
Российские пограничники покинут ереванский аэропорт Звартноц 1 августа
Российские пограничники покинут ереванский международный аэропорт Звартноц 1 августа этого года. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, это рабочий, а не политический процесс. «Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую...
12 марта 2024
Пашинян рассказал, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики, заявил 12 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, ранее Ереван получил от ОДКБ заверения о...
12 марта 2024
Армения сообщила о решении нести службу в Звартноце без участия России
Пограничная служба Армении уведомила Россию о намерении охранять аэропорт Звартноц в Ереване без содействия Москвы, сообщил 12 марта премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, армянские погранвойска обратились с письмом к дислоцированным в республике российским погранвойскам...
12 марта 2024
Устремившимся в ЕС властям Армении посоветовали наладить отношения с РФ
Армения вполне сможет рассчитывать, что Россия выступит гарантом её безопасности, но при определённых условиях. Претендовать на это Ереван сможет лишь в случае, если действующее армянское правительство займётся налаживанием отношений с Москвой. Однако команда, которую возглавляет премьер-министр...
9 марта 2024
Четыре шага Пашиняна к большой войне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает попытки превратить страну в антироссийский и антииранский плацдарм. Пашинян последовательно разрывает связи с Россией и Евразийским экономическим союзом — с соседями, которые могут быть для Армении торговыми и иными партнерами. «Вместо этого Армения...
7 марта 2024
Политолог прокомментировал перспективу выхода Армении из ОДКБ
Армения пока останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до подписания мирного договора с Азербайджаном. Вот только членство в составе организации будет сугубо формальным, а по факту — замороженным. Об этом сообщил в беседе с изданием «Лента. ру» руководитель «Политической...
5 марта 2024
Песков заявил, что пока контактов Путина и Пашиняна в графике нет
К настоящему моменту в графике президента России Владимира Путина нет контактов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу участия республики в ОДКБ, сообщил 4 марта на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, в настоящий момент каких-то контактов на высшем...
4 марта 2024
Пашинян объяснил, что означает заморозка участия Армении в ОДКБ
Фактическая заморозка участия в ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при организации и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиции в ходе парламентского часа. «Заморозка...
28 февраля 2024
Эксперт объяснил, почему Ереван стремится испортить отношения с Москвой
Претензии армянской стороны к сотрудникам ФСБ России, выполняющим свои обязанности в аэропорту Еревана, совершенно безосновательны и носят сугубо политический характер. Поэтому заявление спикера парламента Армении, который потребовал убрать российских пограничников из аэропорта Еревана, является...
28 февраля 2024
В Армении раскрыли скрытые мотивы визита Зеленского в Ереван
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереван может стать точкой невозврата для российско-армянских отношений. Такое мнение высказала 27 февраля депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян. Как отметила депутат, визит Зеленского организовали...
новость часа
27 февраля 2024
Кремль отреагировал на «заморозку» Арменией своего участия в ОДКБ
Режима «заморозки» участия в ОДКБ де-юре не существует. Об этом заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «заморозке» участия его страны в организации. Как отметил представитель Кремля...
26 февраля 2024
Лукашенко ответил на слова Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ
Армении не стоит спешить с выходом из Организации Договора о коллективной безопасности, хотя без Еревана организация не рухнет. Об этом 24 февраля, отвечая на вопросы журналистов после голосования на парламентских выборах в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он уверен, что...
25 февраля 2024
МИД: Россия исходит из того, что Армения продолжит оставаться членом ОДКБ
Россия исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили 23 февраля в Министерстве иностранных дел. «В МИД с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях Организации, что явно не отвечает...
23 февраля 2024
Путин не контактировал с Пашиняном после его заявления об ОДКБ
Президент России Владимир Путин пока не общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после его заявления о приостановке членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 23 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Официальный...
23 февраля 2024
В Госдуме объяснили слова Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ
Давление со стороны Запада стало причиной, по которой Армения решила заморозить участие страны в Организации договора о коллективной безопасности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я думаю, что это происходит под давлением...
23 февраля 2024
В ОДКБ прокомментировали слова Пашиняна о приостановке членства Армении
Организация Договора о коллективной безопасности не получала заявлений от Армении о приостановке членства. Об этом 23 февраля сообщили в секретариате организации. «В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало», ― сказал представитель...
23 февраля 2024
Пашинян назвал «немыслимым» мир между Арменией и Азербайджаном
Мир между Арменией и Азербайджаном в настоящее время является «немыслимым». Об этом заявил глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. «Если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном», а также в свете недавней атаки, это невозможно, на данный момент этот...
23 февраля 2024
Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
Армения заморозила своё участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку договор не был выполнен в отношении Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. «По нашему мнению… договор о коллективной безопасности фактически не...
23 февраля 2024