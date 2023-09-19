Ереван, 19 сентября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. После обострения ситуации в Нагорном Карабахе 19 сентября начались призывы к государственному перевороту в Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в обращении к населению.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Государство отреагирует в соответствии с законом», — сказал он.

Глава правительства также обвинил Азербайджан в проведении этнических чисток в Нагорном Карабахе. При этом премьер-министр подчеркнул, что Армения не является стороной конфликта, так как на республику или её военнослужащих не нападали.

Пашинян заявил, что ситуация вдоль границ Армении относительно стабильна. Он также подчеркнул, что армянские власти не должны делать резких и непрочитанных действий, чтобы не допустить втягивания республики в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, Баку 19 сентября заявил, что армянские диверсанты установили мину в Ходжавендском районе в Карабахе, от взрыва которой погибли два человека. После этого минобороны Азербайджана объявило, что начало в регионе антитеррористические мероприятия.

Ереван обвинил Баку в масштабной агрессии и призвал Совбез ООН и российских миротворцев, дислоцированных в Карабахе, повлиять на ситуацию. МИД Азербайджана потребовал вывести с территории непризнанной республики армянских военнослужащих, а также распустить карабахские органы власти.

В свою очередь внешнеполитическое ведомство Армении расценило военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как широкомасштабную агрессию. Армянские дипломаты 19 сентября призвали Совет Безопасности ООН и российских миротворцев предпринять меры по урегулированию ситуации.

МИД России призвал остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что азербайджанская сторона предупредила российских миротворцев о военной операции, но за несколько минут до её начала. Она также напомнила, что официальный Ереван признал Карабах частью Азербайджана.

Россия разместила миротворцев в Карабахе на основании трёхстороннего соглашения между Москвой, Баку и Ереваном, заключённого в ноябре 2020 года. Это позволило остановить бои в регионе и стабилизировать ситуацию.

В начале сентября 2023 года отношения между Баку и Ереваном в очередной раз начали накаляться. Азербайджан стянул к границе с Арменией и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе бронетехнику и артиллерию. В Армении обвинили Баку в подготовке новых провокаций.