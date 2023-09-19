Ереван, 19 сентября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. С призывом не покидать площадь Республики в Ереване и парализовать наутро протестными акциями весь город обратился к демонстрантам у здания правительства Армении сооснователь и координатор инициативы «ХайаКве» (Армянский вотум) Аветик Чалабян. Об этом 19 сентября сообщают местные новостные порталы, ведущие трансляцию в прямом эфире с места событий.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Мы боремся за нашу жизнь, за наши права, за будущее, за наших детей… Готовьтесь к долгой борьбе. Нет усталости, нет поражению, нет разочарованию! Продолжаем оставаться здесь, а завтра парализуем весь город», — сказал Чалабян.

По словам Чалабяна, остался лишь один способ защитить оказавшихся под огнём в Нагорном Карабахе людей — это сменить правительство в Армении и взять в свои руки оружие и власть в стране.

Также организаторы протестной акции призвали присоединиться к ним всех студентов высших учебных заведений. Протестующие обратились и к руководству вузов с просьбой не применять дисциплинарных мер к обучающимся, которые примут участие в акции протеста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов в Нагорном Карабахе. При этом армянская сторона сообщает о 25 погибших в Нагорном Карабахе и 140 раненых.

Также сообщалось, что участники акции протеста в Ереване заблокировали посольство России в столице Армении.

Азербайджанская армия активизировала боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября, объяснив этот шаг проведением антитеррористических действий. Через несколько часов помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что основные цели военной операции близки к выполнению.