Ереван, 19 сентября, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Как минимум 27 человек погибли, более 200 получили ранения в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, начатых днем во вторник Азербайджаном. Об этом 19 сентября сообщили СМИ Армении со ссылкой на офис омбудсмена Нагорного Карабаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Армения

По состоянию на 21:30 мск среди погибших в результате боевых действий — двое мирных жителей. Всего число погибших возросло до 27 человек.

Кроме того, по данным армянских СМИ, в Нагорном Карабахе пострадали более 200 взрослых и 12 детей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с требованием обязать Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов в Нагорном Карабахе обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

В заявлении выдвинуто требование обязать Азербайджан прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает от Баку прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Глава Госдепа США в ближайшие 24 часа намерен принять участие в дипломатическом обсуждении напряжённости между Арменией и Азербайджаном.