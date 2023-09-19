Степанакерт, 19 сентября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Степанакерт сообщил о пятерых погибших и 80 раненых в ходе «операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе 19 сентября. Об этом сообщил минздрав непризнанной республики.

oldhike/ТАСС Последствия обстрела Степанакерта

«В республиканский медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек — мирные жители. Пять человек погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября азербайджанское министерство обороны объявило о начале «антитеррористического мероприятия» локального характера на территории Нагорного Карабаха. Операцию, как заявило ведомство, начали для пресечения провокаций, для разоружения и вывода формирований ВС Армении с территорий Азербайджана и для обеспечения безопасности мирного населения. Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что задачи «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе близки к выполнению.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в связи с этим, что военных Армении в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей, пытаясь вовлечь его в вооружённое противостояние. Также он сообщил о призывах, звучащих из Нагорного Карабаха, к госперевороту в Армении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о непростой ситуации, в которой сейчас выполняют свою миссию российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Он сказал, что для урегулирования ситуации в регионе достаточно тех документов и договорённостей, которые в 2020–2022 гг. заключили две соседние республики при участии Москвы и благодаря её усилиям.

После заключения 9 ноября 2020 года трёхстороннего заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия ввела миротворцев в Нагорный Карабах. После этого перестала ухудшаться ситуация на границе стран и прекратились боевые действия.

В январе 2021 года стороны подписали заявление о разблокировке транспортных коридоров между республиками и Карабахом. Позднее Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе, а Пашинян добавил, что страны признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР. После встречи он сказал, что остался недоволен итогами переговоров по разблокированию Лачинского коридора.