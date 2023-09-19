Ереван, 19 сентября, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Ереване начали применять светошумовые гранаты против протестующих, собравшихся возле здания правительства Армении, сообщило агентство «Новости Армении».

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

К вечеру 19 сентября обстановка на акции стала накаляться, когда протестующие начали пытаться прорвать плотную цепь полиции, чтобы добраться до двери в дом правительства. После этого в толпе раздалось несколько взрывов светошумовых гранат. Когда полиция применила спецсредства, основная толпа отошла от входа в здание, но протестующие стали возмущаться и бросать в полицию пластиковые бутылки.

Акция протеста началась в Ереване после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика ни в коем случае не должна вмешиваться в ситуацию в Нагорном Карабахе, где начались боевые действия. Протестующие потребовали отставки главы правительства, чтобы он не «сдал» Карабах Азербайджану.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября армия Азербайджана начала вести бои на территории Нагорного Карабаха, объясняя это стремлением провести антитеррористические действия. При этом Баку потребовал, чтобы из региона вывели армянских военнослужащих, а также распустили руководство непризнанной республики.

К вечеру в Баку заявили, что азербайджанская армия прорвала линию обороны в Карабахе в нескольких местах. В Степанакерте сообщили, что против них используют артиллерию, дроны и авиацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Карабахе непростой. Он отметил, что российские миротворцы продолжают выполнять миссию в регионе. Официальный представитель Кремля заявил, что для ситуации достаточно тех соглашений, которые в 2020–2022 годах заключили Ереван и Баку при участии Москвы.