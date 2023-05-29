В Турецкой Республике 28 мая прошёл второй тур выборов президента. По итогам голосования, в ходе которого, по данным наблюдателей, существенных нарушений не было, победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

IMAGO/AK Party apaimages/Globallookpress Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы на президентских выборах в Турции

Сторонники турецкого лидера стали собираться перед президентским дворцом в Анкаре, чтобы отпраздновать итоги выборов, вскоре после закрытия избирательных участков (в 17:00 по местному времени, которое совпадает с московским), не дожидаясь окончания подсчёта голосов.

После обработки 85,45% бюллетеней Эрдоган набирал более 53% голосов избирателей. Такой результат гарантировал ему первое место: для победы во втором туре достаточно было набрать простое большинство голосов. Однако разрыв между кандидатами постепенно сокращался.

Впрочем, после обработки более 98% избирательных урн действующий президент сохранял лидерство с 52% голосов.

Выйдя к многотысячной толпе своих сторонников в Стамбуле, Эрдоган назвал второй тур президентских выборов праздником демократии. «Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии», — заявил турецкий лидер. Также он поблагодарил всех принявших участие в выборах сограждан за то, что они выразили свою волю «ради будущего — своего и своих детей».

IMAGO/Turkish presidency apaim/Globallookpress Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы на президентских выборах в Турции

IMAGO/AK Party apaimages/Globallookpress Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы на президентских выборах в Турции

IMAGO/AK Party apaimages/Globallookpress Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы на президентских выборах в Турции

К тому моменту, когда Эрдоган заявил собравшимся на стамбульской площади о своей окончательной победе на президентских выборах, из государственных СМИ Турции, ссылавшихся на данные ЦИК, было известно, что он сохранили за собой около 52% голосов после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн.

Забравшись на крышу автобуса, турецкий лидер исполнил песню, которая была гимном его избирательной кампании. Когда спустя несколько часов он выступал перед восторженной толпой с балкона президентского комплекса в Анкаре, его приветствовала иллюминация из десятков тысяч огней, которую сторонники главы государства устроили, включив фонарики на своих телефонах. Избравшийся в третий раз на высший в стране пост Эрдоган сообщил, что на площади собрались более 320 тысяч человек. Дорога от аэропорта до администрации президента превратилась в одну большую пробку.

Гуляния продолжались и в Стамбуле: по городу разъезжали автомобили с национальными флагами, машины громко сигналили. При этом сохранялась мирная обстановка, силы правопорядка не вмешивались в происходящее.

Одним из первых поздравил турецкого лидера с переизбранием президент России Владимир Путин. В телеграмме главы Российского государства, в которой он назвал Эрдогана «дорогим другом», указывалось: «Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики».

IMAGO/AK Party apaimages/Globallookpress Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы на президентских выборах в Турции

Mustafa Kaya/Globallookpress Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы на президентских выборах в Турции

Поздравление направил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всём мире, — самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа», — отмечается в послании официального Минска.

Президент США Джо Байден отреагировал на переизбрание Эрдогана сдержанно. В официальном микроблоге главы Белого дома появилось сообщение: «Поздравления президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с его переизбранием».

Mustafa Kaya/Globallookpress Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют перед Президентским дворцом Турции в Анкаре

Mustafa Kaya/Globallookpress Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют перед Президентским дворцом Турции в Анкаре

IMAGO/Abed Alrahman Alkahlout/Globallookpress Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана празднуют перед Президентским дворцом Турции в Анкаре

Не упустил возможность напомнить о себе в связи с происходящим и президент Украины Владимир Зеленский. В его аккаунте в одной из соцсетей поздним вечером 28 мая появился поздравительный пост, в котором, в частности, говорится, что нынешний киевский режим рассчитывает на «усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы».

К многочисленным поздравлениям присоединился бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп. В созданной его компанией социальной сети Truth Social он передал «поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с его большой и заслуженной победой в Турции».

Не остался в стороне от марафона сообщений в соцсетях и сам турецкий лидер. С наступлением ночи он оставил в своём аккаунте сообщение: «С великой победой Турции. Да начнётся век Турции!».

Mustafa Kaya/Globallookpress Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

ИА Регнум ранее подробно писало о негативной или, в лучшем случае, сдержанной реакции, которой западные СМИ встретили известие о переизбрании Эрдогана.