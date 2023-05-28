Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Минск, 28 мая, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на второй срок, сообщил 28 мая близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал-канал «Пул первого».

President.gov.by Реджеп Эрдоган и Александр Лукашенко

«Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всём мире, — самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что в Турции важные социально-политические события совпали с тяжёлыми испытаниями после удара стихии, несмотря на это, в стране удалось сохранить стабильность в обществе.

Белорусский лидер рассчитывает на скорую встречу с турецким коллегой в соответствии с достигнутыми в прошлом году в Астане договоренностями.

Лукашенко заявил, что считает Эрдогана «сильным политиком и хорошим другом». Белоруссию и Турцию связывают одни и те же интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному урегулированию споров.

«Можете на нас всегда рассчитывать. Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее с победой на выборах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поздравил российский лидер Владимир Путин. В Москве подтвердили готовность к продолжению диалога по двусторонним и международным вопросам, а также к работе по реализации совместных проектов, в том числе АЭС «Аккую» и газового хаба на территории Турции.

В воскресенье, 28 мая 2023 года, в Турции прошёл второй тур выборов президента страны. Государственные СМИ Турции со ссылкой на данные ЦИК сообщили, что после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн Эрдоган набрал около 52% голосов. Эрдоган на митинге своих сторонников в Анкаре объявил о своей победе на выборах.