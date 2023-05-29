Мировые СМИ обсуждают победу Реджепа Тайипа Эрдогана, который с небольшим отрывом одолел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу (около 52% голосов против 47%) на выборах президента Турции. Западная пресса отмечает, что, несмотря на «авторитарность» турецкого лидера, жители страны при нём стали наконец ощущать свою важность не только в Европе, но и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции

Два десятилетия пребывания Эрдогана у власти изменили турецкую политику и роль страны в мировых делах, а итоги нынешнего избирательного цикла показали, что — несмотря на серьезные проблемы — президент удерживает позиции. Об этом говорится в колонке обозревателя американского издания The Washington Post Михаила Климентова.

«Будучи сначала премьер-министром, а затем президентом, Эрдоган сталкивался с моментами неопределенности (в 2016 году он пережил попытку переворота), — напомнил американский колумнист. — Однако со временем он перешел к единоличному правлению, консолидируя власть и используя международное влияние Турции».

В последние месяцы правительство и поддерживающая Эрдогана Партия справедливости и развития подвергаются резкой критике за реакцию на землетрясения, в результате которых в этом году погибло более 50 тысяч человек, отметил обозреватель WP. Тем не менее, указывает он, в восьми из 11 провинций, пострадавших от землетрясения, Эрдоган одержал победу. Это произошло «отчасти благодаря управлению рейтингом через почти полный контроль над СМИ», считает Климентов.

По его оценке, за годы нахождения у власти Эрдоган усилил давление на свободу слова и самовыражения, а при его правительстве судебные органы заключали в тюрьму или выдвигали обвинения против оппонентов.

При правлении Эрдогана роль Турции как регионального и международного посредника значительно возросла, хотя он становится все более нетерпимым к инакомыслию, в свою очередь отмечают обозреватели WP Сара Дадуш и Мириам Бергер.

«Тем не менее у Эрдогана есть большая и верная база сторонников, которую он пытался укрепить в этом году путем быстрого внедрения экономических послаблений, включая налоговые льготы, дешевые ипотечные кредиты, энергетические субсидии и обещания не повышать плату за проезд по дорогам и мостам», — пишут авторы.

Несмотря на то, что раздробленность оппозиционных партий Турции не помешала отодвинуть разногласия в преддверии выборов, победа Кылычдароглу заставила бы его столкнуться с конкурирующими интересами внутри своего альянса, в который входят националисты, исламисты, сторонники светской республики и либералы.

Победа Эрдогана подчеркнула силу его самых преданных сторонников, многие из которых являются консервативными мусульманами, как ключевую и непреходящую силу в политике страны, считают колумнисты WP Карим Фахим и Луиза Лавлак.

«И это заставило оппозицию задуматься о том, что могло бы быть, если бы они выбрали более харизматичного кандидата, чем 74-летний Кылычдароглу, — партийный бюрократ в очках, который в последние недели своей кампании стал придерживаться более жесткой риторики, безуспешно пытаясь привлечь националистически настроенных избирателей», — отмечают Фахим и Лавлак.

Зарубежные союзники Турции, включая США, должны еще пять лет работать с «непостоянным Эрдоганом, колючим партнером, который использовал отношения своего правительства с целым созвездием международных игроков — включая Россию — для достижения внутриполитической выгоды», подчёркивают колумнисты. По их словам, после победы Эрдогана перед ним стоит сложная задача — попытаться увести экономику Турции от катастрофы.

Антонио Наварро (испанское издание La Razón) полагает, что победа Эрдогана открывает новый пятилетний президентский срок и свидетельствует, что «автократический, националистический и исламистский режим, построенный Эрдоганом за два десятилетия, останется на месте, а страна будет так же разделена и поляризована, как и до выборов».

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

«Новый пятилетний срок Эрдогана не будет свободен от вопросов, в том числе о том, сможет ли новая администрация обратить вспять нынешний экономический спад, будет ли внешняя политика руководствоваться теми же грандиозными амбициями или, напротив, пойдет по более прагматичному и реалистичному пути. Переменам в Турции придется подождать», — размышляет автор.

Другой автор La Razón — Хосе Игнасио Гедес — делает более радикальные утверждения. Он называет недавние выборы в Турции «фальсифицированными» и считает, что Эрдоган «применил формулу новых тиранов этого века».

«Он пришел к власти с помощью голосов избирателей, а затем изменил конституцию, чтобы гарантировать свое бессрочное пребывание у власти», — пишет Гедес, сравнивая Эрдогана с более близкими испаноязычному читателю образцами — покойным венесуэльским лидером Уго Чавесом и действующим президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.

Эрдоган изменил всю политическую систему, заменив парламентаризм президентским режимом с полномочиями, сосредоточенными в его лице, подчеркивает испанский обозреватель. «Неудивительно, что, изменив в одностороннем порядке конституцию страны и перестроив ее по своей прихоти, он теперь умудряется переизбираться. Ранее он уже совершал мошенничество, когда поставил себя выше институтов, чтобы покончить с разделением властей и политическим плюрализмом», — пишет Гедес.

Аналитик уверен, что Эрдоган, несмотря на новый срок до 2028 года, может продлить свои полномочия «до бесконечности, назначив досрочные выборы»: «Это абсолютистские и нелиберальные республики, где выборы проводятся только для того, чтобы сохранить демократический фасад, не рискуя уступить власть, потому что они контролируют всё». Гедес опасается, что Запад будет по-прежнему благодушно взирать на Турцию, и Эрдогана будут по-прежнему приглашать к вступлению в Евросоюз, «руководствуясь соображениями геополитического прагматизма».

Итальянская Corriere della Sera на фоне эмоциональных европейских коллег оценивает победу Эрдогана сдержанно и именно что прагматично — указывая как на реальный уровень поддержки турецкого лидера, так и на противоречия между политической линией Эрдогана и принципами, заложенными при основании Турецкой Республики.

Реджеп Эрдоган «для более чем половины турок является человеком, который вернул их страну в центр мира», отмечает аналитик итальянского издания Альдо Каццулло.

Depo Photos / Keystone Press Agency Реджеп Тайип Эрдоган, избранный президент Турции и лидер Партии справедливости и развития обращается к толпе, собравшейся возле дома в деревне Кисикли Ускюдар в Стамбуле, Турция. 28 мая 2023 года

«До него страной правили генералы. Политическая система была слабой и раздробленной. Мустафа Кемаль, известный как Ататюрк, превратил империю в (национальное) государство и сделал Турцию светской страной, открытой для Запада, — напоминает итальянский автор. — Эрдоган разрушил эту систему, и неслучайно торговцы в Стамбуле, Измире, Анкаре вывешивают портрет «отца турок», даже в неявной полемике с нынешним президентом.

Однако за последние 20 лет у многих, особенно у правоверных мусульман, но и не только у них, возникло ощущение, что благодаря Эрдогану с их страной снова стали считаться. Она освободилась от американской гегемонии. Президент вел диалог на равных или почти на равных с великими мира сего. А со своими врагами или теми, кто считался таковыми, начиная с курдов, он применял жесткие методы».

Сергей Корсун ИА REGNUM Многовекторный

За эти два десятилетия Турция утвердилась как самостоятельная держава на многих направлениях — от Африки до Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке, напоминает обозреватель. «Она привела в движение свои вооруженные силы. Она создала свою оборонную промышленность, которая экспортирует беспилотники во многие страны», — перечисляет Каццулло. В отличие от многих других европейских аналитиков, он сомневается в том, что на выборах были бы возможны масштабные фальсификации. Страна «оцифровала себя» — почти у всех турок есть цифровой идентификатор (аналогичный принятой в Италии системе онлайн-доступа к государственным сервисам, поясняет Каццулло). И именно поэтому, полагает эксперт, «мошенничество не происходит на выборах».

Именно эти факторы качнули маятник в сторону Эрдогана во втором туре президентских выборов, резюмирует специалист.

Немецкое издание Bild отмечает интересный факт. В день победы Реджепа Эрдогана совместное фото с ним выложил футболист сборной Германии Месут Озил — этнический турок, несколькими месяцами ранее закончивший спортивную карьеру. Свой пост Озил сопроводил фразой «Хвала Аллаху!». Общеизвестный факт: футболист является правоверным мусульманином суннитского толка и совершает намаз пять раз в день.