Москва, 28 мая, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики», — отметил Путин в поздравительной телеграмме, назвав Эрдогана «дорогим другом».

Президент России отметил, что в России высоко ценят личный вклад Эрдогана в укрепление двусторонних отношений и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Владимир Путин также подтвердил готовность к продолжению диалога по двусторонним и международным вопросам, а также к работе по реализации совместных проектов, в том числе АЭС «Аккую» и газового хаба на территории Турции.

«От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия», — добавил президент России.

Ранее Эрдоган объявил о своей победе на выборах. Он поблагодарил сограждан за поддержку и заявил, что «победила Турция».

В ЦИК Турции заявили, что по итогам обработки бюллетеней из 75% избирательных урн Эрдоган набирает более 53% голосов. Государственные СМИ Турции со ссылкой на данные ЦИК сообщили, что после обработки бюллетеней из 99% избирательных урн Эрдоган набирает около 52% голосов. В ЦИК Турции после закрытия участков заявили, что нарушений, способных повлиять на ход голосования, в ходе второго тура выявлено не было.