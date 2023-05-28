Анкара, 28 мая, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Анкаре вечером 28 мая объявил о завершении второго тура президентских выборов и о своей победе в нём.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Сегодня на выборах победила Турция. Мы не откажемся от нашего пути», — добавил Эрдоган.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления президент Турции также заявил, что второй тур выборов стал «праздником демократии». Он поблагодарил своих сторонников за поддержку.

Ранее в ЦИК Турции заявили, что по итогам обработки бюллетеней из 75% избирательных урн Эрдоган набирает более 53% голосов. Государственные СМИ Турции со ссылкой на данные ЦИК сообщили, что после обработки бюллетеней из более чем 99% избирательных урн Эрдоган набирает около 52% голосов.

Оппозиционное агентство Anka, ранее сообщавшее о лидерстве кандидата от оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу, позднее уточнило, что после обработки более 50% бюллетеней лидерство перешло к Эрдогану.

В ЦИК Турции после закрытия участков заявили, что нарушений, способных повлиять на ход голосования, выявлено не было. В крупных городах страны 28 мая дежурят усиленные полицейские наряды. Безопасность обеспечивают 600 тысяч правоохранителей и силовиков.