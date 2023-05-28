Анкара, 29 мая, 2023, 00:31 — ИА Регнум. После переизбрания во втором туре на пост президента Турции глава республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале столетия страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«С великой победой Турции. Да начнётся век Турции!» — написал он 28 мая в Twitter.

В октябре 2023 года Турция отметит столетие своего создания.

Как сообщало ИА Регнум, из предварительных результатов выборов в Турции следует, что победил Реджеп Тайип Эрдоган с результатом в 52,14% голосов. Его соперник, кандидат от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу, набрал менее 48% голосов избирателей.

Ранее в своём обращении к согражданам Эрдоган назвал целью турецкого государства стать одним из мировых лидеров в политике и экономике. По его словам, 2023 год для Турции особенный.