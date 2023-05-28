Анкара, 28 мая, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В Турции в 17:00 (время совпадает с московским) закрылись избирательные участки. 28 мая проходит второй тур выборов президента страны.

Petrov Sergey/Globallookpress Выборы в Турции

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов набрал 49,5% голосов, кандидат от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата накануне второго тура выразили уверенность каждый в своей победе.

Прогнозы социологов относительно исхода второго тура выборов разошлись. Однако все наблюдатели полагают, что разрыв между кандидатами не будет большим.

Перед вторым туром кандидаты и представители их штабов обменялись острыми заявлениями. Кылычдароглу выразил мнение, что Эрдоган слишком сильно сблизился с Москвой. В свою очередь, представители действующего главы государства назвали кандидата от оппозиции «спикером США».

28 мая сообщалось о нескольких инцидентах на избирательных участках и за их пределами. В частности, правоохранительные органы страны задержали пять человек за распространение провокационных материалов о ходе голосования.

Однако значительных нарушений, по данным наблюдателей, не фиксировалось. При этом в ряде районов Стамбула полиция усилила меры безопасности.