Вашингтон, 29 мая, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп присоединился к поздравлениям Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Twoeggz.com Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

«Мои поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с его большой и заслуженной победой в Турции», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Также Трамп добавил, что хорошо знает турецкого коллегу, который является его другом. Эрдоган любит свою страну и её народ, заключил бывший президент США.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, второй тур президентских выборов в Турции стал праздником демократии. Он поблагодарил жителей страны, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю «ради будущего себя и своих детей».

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган смог набрать 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. По предварительным итогам второго тура, после подсчёта более чем 99% избирательных урн Эрдоган набрал около 52% голосов и объявил о своей победе.

Свои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Турции направили также лидеры России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский.