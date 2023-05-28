Киев, 28 мая, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Соответствующая публикация появилась 28 мая на странице Зеленского в Twitter.

president.gov.ua Встреча Владимира Зеленского и Рэджепа Эрдогана

«Поздравляю президента Турции Реджепа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства на благо других стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы», — говорится в поздравлении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 ма глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил, что Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах президента республики во втором туре с результатом более 52%. За его соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали 47,86%. Отрыв между ними составляет более 2 млн голосов.

Свои поздравления Эрдогану с переизбранием на пост президента Турции направили лидеры других стран, включая президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.