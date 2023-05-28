Эрдоган назвал второй тур выборов президента Турции праздником демократии
Стамбул, Турция, 28 мая, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Турции — это праздник демократии, заявил 28 мая действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии», — сказал он, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле.
Также он поблагодарил всех граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю «ради будущего себя и своих детей».
Ранее государственные СМИ Турции со ссылкой на данные ЦИК страны сообщили, что после подсчета более 98% голосов Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов.
Оппозиционное агентство Anka, сообщавшее о лидерстве Кылычдароглу, уточнило, что после обработки более 50% бюллетеней лидерство перешло к Эрдогану.
Избирательные участки закрылись в 17:00 (время совпадает с московским). В ЦИК Турции заявили, что существенных нарушений в ходе второго тура выборов выявлено не было.
В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе. По прогнозам социологов, во втором туре разрыв между кандидатами будет небольшим.