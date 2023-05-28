Стамбул, Турция, 28 мая, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов в Турции — это праздник демократии, заявил 28 мая действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я хотел бы выразить благодарность своему народу за то, что он подарил нам праздник демократии», — сказал он, выйдя к своим сторонникам в Стамбуле.

Также он поблагодарил всех граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю «ради будущего себя и своих детей».

Ранее государственные СМИ Турции со ссылкой на данные ЦИК страны сообщили, что после подсчета более 98% голосов Эрдоган лидирует на выборах с 52% голосов.

Оппозиционное агентство Anka, сообщавшее о лидерстве Кылычдароглу, уточнило, что после обработки более 50% бюллетеней лидерство перешло к Эрдогану.

Избирательные участки закрылись в 17:00 (время совпадает с московским). В ЦИК Турции заявили, что существенных нарушений в ходе второго тура выборов выявлено не было.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены каждый в своей победе. По прогнозам социологов, во втором туре разрыв между кандидатами будет небольшим.