Анкара, 28 мая, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана начали собираться перед президентским дворцом в Анкаре, на территории которого началась концертная программа. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Филиппов/РИА Новости Сторонники Реджепа Эрдогана

Согласно опубликованным данным, территория оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Звучат поддерживающие действующего президента песни.

Ранее стало известно, что в Турции состоялся второй тур президентских выборов. В решающей битве за голоса избирателей сошлись действующий президент страны и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

По данным ЦИК страны, после обработки бюллетеней из 71,45% избирательных урн Эрдоган набирает 54,37% голосов, а его противник — 45,63%.