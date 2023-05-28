Анкара, 28 мая, 2023, 19:37 — ИА Регнум. После обработки бюллетеней из 85,45% избирательных урн во втором туре выборов президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 46,85%, сообщает государственный телеканал TRT со ссылкой на данные ЦИК Турции.

Павел Бедняков/РИА Новости Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в Анкаре

Разрыв между кандидатами продолжает сокращаться. Ранее сообщалось, что после обработки бюллетеней из 28,1% урн Эрдоган набирает 59,2% голосов, Кылычдароглу — 40,8%. После обработки бюллетеней из 40% избирательных урн у Эрдогана было 57% голосов, у Кылычдароглу — 43%. После обработки бюллетеней из 71,45% избирательных урн Эрдоган, по официальным данным, набирал 54,37% голосов, Кылычдароглу — 45,63%.

В оппозиции Турции, в свою очередь, заявили, что на выборах лидирует Кылычдароглу: по данным агентства Anka, разрыв составлял 2%, но потом сократился до 0,14% в пользу кандидата от оппозиции.

Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00 (совпадает с московским). В ЦИК после закрытия участков заявили, что нарушений, способных повлиять на ход голосования, выявлено не было.

В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кылычдароглу — 44,88%. Оба кандидата перед вторым туром заявили, что уверены в своей победе. Социологи разошлись в прогнозах об исходе второго тура выборов, но предполагали, что разрыв между кандидатами будет небольшим.

В крупных городах страны 28 мая дежурят усиленные полицейские наряды. Безопасность обеспечивают 600 тысяч правоохранителей и силовиков.