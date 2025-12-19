Когда человек уходит на войну, он не думает о доверенностях. Он думает о том, как выжить, выполнить боевую задачу и вернуться домой. А вот банковские процедуры не предусматривают скидок на особые обстоятельства.

Тогда и случаются такие истории, как с семьей Андрея Мозгового, умершего после тяжелого ранения.

И одновременно лишившегося всех денег, возвращением которых близким бойца пришлось заниматься с ИА Регнум.

Иначе было нельзя, поскольку у семьи случилось двойное горе: после того как потеряли сына и мужа, с его карточки были похищены выплаты, положенные за прохождение службы. Такого могло не случиться, если бы банковские сотрудники отнеслись к ситуации более лояльно с самого начала. Однако решать проблему пришлось уже после того, как она случилось.

Но этот случай показал, что даже в самых тяжёлых и безнадёжных ситуациях огласка и настойчивость могут привести к результату. Публикация в СМИ стала тем инструментом, который позволил сдвинуть дело с мертвой точки.

«Будет свидетельство о смерти — приходите»

Всё началось осенью 2022 года в небольшом сибирском городе Таштагол. Когда в стране объявили частичную мобилизацию, 42-летний Андрей получил повестку. У него были противопоказания по здоровью, он мог отказаться — но не стал.

Дома остались двое детей-двойняшек, которым тогда было по семнадцать.

В июне следующего года связь с ним оборвалась. Сначала родные надеялись, что это временные перебои, но дни шли один за другим, а новостей не было. На передовой такое случается.

Они искали его несколько месяцев, обзванивали госпитали, писали запросы — и только в конце сентября мать узнала, что сын лежит в московском госпитале имени Бурденко. К тому моменту он уже сто дней находился в коме после тяжёлого ранения в ЛНР.

Мать Ирина Николаевна сразу вылетела к сыну — через всю страну, из Сибири в Москву. Нужны были деньги — на перелёты, проживание рядом с госпиталем, ежедневные поездки в клинику. Расходы росли с каждым днём. Поэтому младшая сестра Евгения отправилась в банк.

В Таштаголе, откуда родом семья, всего одно отделение ВТБ. Сестра пришла туда с простой просьбой: либо снять деньги со счёта брата для помощи матери, либо хотя бы заблокировать карту.

Снять средства не разрешили. Это было ожидаемо — банк защищает интересы клиента. Но и заблокировать карту отказались. Ответ был таким: пока человек жив, только он сам может это сделать. Принесёте свидетельство о смерти — тогда и поговорим.

Андрей лежал в коме. У него не осталось ни телефона, ни документов, ни самой пластиковой карты — всё пропало при ранении. И у Евгении появились подозрения: что, если карта не потерялась, а попала к кому-то в руки?

Она попросила сотрудников банка проверить, были ли движения по счёту. Снова получила отказ — нужна доверенность. Просила позвонить начальству, узнать, что делать в такой ситуации. И тоже безрезультатно.

«Каждый раз приходишь, и они на тебя смотрят, как на дуру. Никаких «мы подумаем, посмотрим, решим». Только твёрдое «нет», хоть на коленях стой», — вспоминала Евгения визиты в банк.

В одно из посещений сотрудники сказали ей, что если Андрей не оставил семье доверенность, то, может быть, не доверял ей. А потом добавили: «Надо было подумать, прежде чем пошёл воевать».

Никто не предложил обратиться в контакт-центр, написать заявление, позвонить на горячую линию. Никаких шагов навстречу — только формальный отказ и равнодушные взгляды.

А 6 ноября 2023 года Андрей Мозговой умер в госпитале, не приходя в сознание.

Деньги исчезали, пока он боролся за жизнь

После смерти своего солдата мать с сестрой снова пришли в банк. Сказали, что Андрей умер, но документа о смерти ещё нет. Ответ не изменился: будет свидетельство — приходите.

«Мы опять уревелись, развернулись и ушли. А что мы ещё можем сделать?» — вспоминала Евгения тот момент.

Когда 21 ноября родные наконец получили свидетельство о смерти и запросили выписку по счёту, у сестры началась истерика. Оказалось, что деньги снимали планомерно, несколько недель подряд.

Первое списание — 1 октября, как раз когда она впервые пришла в банк. С 1 по 3 октября сняли почти миллион. Потом регулярно проверяли баланс. Последнее списание произошло 12 ноября, через шесть дней после смерти Андрея. За два дня до этого на карту пришло очередное денежное довольствие — больше двухсот тысяч рублей. Сняли и их.

Всего похитили более 1,2 миллиона рублей. Сначала деньги снимали в банкомате в селе Андреевка в ДНР, потом — в подмосковном Зеленограде.

Евгения справедливо указывала, что «если бы они ещё тогда, в октябре, пошли нам навстречу, можно было этого не допустить. Пускай бы деньги поступали дальше, но карту нужно было заблокировать».

22 ноября 2023 года ИА Регнум рассказало о краже денег с карты умирающего бойца. Еще через два дня вышел подробный материал с рассказом о том, как банк отказывался помочь семье.

В тот же день в редакцию поступил комментарий от ВТБ. Банк принёс извинения и выразил соболезнования. В сообщении говорилось, что существует специальная схема защиты счетов участников СВО, но родственники якобы не предоставили нужных документов и им предложили обратиться в контакт-центр.

Хотя Евгения настаивает, что ничего подобного не было: в контакт-центр обращаться не предлагали, документов и заявлений не просили. Просто говорили «нет».

Банк пообещал урегулировать «возникший финансовый вопрос в индивидуальном порядке» и провести внутреннюю проверку.

Прошло полгода. В мае 2024 года, когда семья вступала в наследство, нотариус сделал запрос в банк. На счёте лежали 1 миллион 200 тысяч рублей. Банк возместил похищенную сумму, не дожидаясь окончания расследования уголовного дела.

«Сейчас все эти месяцы вспоминаются как страшный сон. Думаю, если бы эта ситуация не получила широкую огласку, нам ничего бы не удалось добиться. Спасибо журналистам», — сказала тогда сестра бойца.

Андрея уже не вернуть, но его семье удалось отстоять право на справедливость. И это — напоминание о том, что за сухими банковскими процедурами тоже всегда стоят живые люди, что человечность должна всегда присутствовать в самых строгих правилах, а внимание общества способно заставить даже самые жёсткие и равнодушные механизмы работать в интересах человека.