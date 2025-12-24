В подмосковном Щёлкове в этом году произошло два резонансных дела — и оба связаны с гибелью людей от рук иностранцев.

Иван Шилов ИА Регнум

В первом случае 20-летний футболист был забит толпой у ночного клуба после конфликта из-за девушки. Во втором — дворник после замечания убил у мусорных контейнеров глухонемого инвалида. В обоих случаях виновные рассчитывали уйти от ответственности.

Эти истории объединяет не только география, но и то, какую роль сыграло внимание общества и СМИ: публикации ИА Регнум помогли семьям погибших быть услышанными, а виновным — понести заслуженное наказание.

Футболист Арсений: шесть минут, стоившие жизни

17 августа 2025 года, около 6 утра, рядом с торговым центром на Пролетарском проспекте группа уроженцев иностранных государств зверски избила футболиста Арсения Ерошевича и его друга Егора К.

Всё началось с конфликта в ночном клубе. 17-летнему Радику С. приглянулась девушка из компании Арсения. Она не захотела с ним общаться, и футболист заступился за знакомую. Ссора переместилась в туалет клуба, туда же зашёл 32-летний Ислам Р. — уроженец Узбекистана с российским гражданством. Потом все вышли на улицу.

На кадрах с камер наблюдения видно, что Арсений и Егор пытались уладить конфликт словами, протягивали руку для примирения. Но Ислам начал драку, нанёс первые удары обоим парням. После этого к избиению подключились другие мужчины.

Когда Арсений уже выбился из сил, со спины к нему подбежал неизвестный и ударил кулаком в голову. Спортсмен упал на асфальт. Толпа продолжала наносить лежащему удары ногами по голове и туловищу.

Арсения госпитализировали с диагнозом «множественные переломы, разрыв гортани и открытый перелом черепа».

Полиция возбудила уголовное дело, троих участников избиения задержали. Но зачинщика драки Ислама, нанёсшего первые удары, отпустили — он проходил по делу как свидетель.

19 августа журналисты ИА Регнум разыскали Ислама и взяли у него интервью.

«Я думал, дам ему пару пощечин, чтоб он понял, что нельзя со мной так разговаривать. Там я попытался ударить Арсения и его друга, потому что защищал своё доброе имя, свою честь. Но после нескольких ударов я подумал: «Что же я делаю?» — и отошёл в сторону. А кто все те люди, которые набросились на парней и стали бить Арсения после меня, — я никого из них не знаю! Я отошел в сторону, мой знакомый Радик тоже просто стоял рядом — Радик ни в чём не виноват!» — рассказывал Ислам.

И добавил: у полиции к нему нет никаких претензий.

На следующий день мы опубликовали ответ семьи Арсения. Сестра погибшего Снежана назвала слова Ислама «наглой ложью».

«Даже по камерам наблюдения видно, что Ислам заходит в туалет после Арсения, а не наоборот. И потом, на улице — видно, что Арсений с Егором пытались уладить конфликт словами, протягивали руку для примирения, но Ислам начал драку. На нём лежит вся ответственность за начало массовой драки!» — рассказала она.

Снежана также сообщила, что после драки Ислам пытался откупиться от семьи — через друзей предлагал деньги, чтобы они забрали заявление из полиции.

23 августа Арсений Ерошевич скончался в больнице. На следующий день оперативники задержали зачинщика драки.

Ему предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего.

Тем временем 17-летний Радик — второй зачинщик конфликта — исчез. Нашим журналистам удалось разыскать его родственников.

Выяснилось, что отец молодого человека — известный в Щёлкове бизнесмен, занимается ресторанным и гостиничным бизнесом. Семья не стала отрицать, что вывезла Радика за границу и спрятала в Израиле.

29 августа Следственный комитет объявил его в международный розыск.

Хостелы, рейды и сотни нелегалов

Публикации нашего агентства о бизнесе семьи Радика дали толчок ещё одному расследованию.

Возмущённые жители Щёлкова начали писать коллективные жалобы в Следственный комитет — сообщали, что в хостелах семьи Радика размещаются нелегальные мигранты. Следователи проверили информацию и возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

2 и 3 сентября силовики провели рейды. В московском хостеле на Наро-Фоминской улице были задержаны более 300 иностранных граждан. Также оперативники нагрянули в хостел и чайхану в Щёлкове.

10 сентября состоялся ещё один рейд, в результате которого было выявлено более 80 нелегалов. 17 сентября силовики пришли в также принадлежащие родителям Радика ресторан и гостиницу «Садко» в Лосино-Петровском. Из здания вынесли документацию и компьютер, как минимум один человек был задержан.

29 сентября масштабный рейд прошёл в хостелах на юго-востоке Москвы — на улице Шкулёва. В итоге правоохранители проверили более тысячи иностранцев. 72 человека, нарушивших миграционный режим и правила постановки на воинский учёт, были доставлены в отделы полиции.

«Похоже, оперативники плотно взялись за семейку сбежавшего Радика», — рассказывали очевидцы.

Друг Арсения Егор, который вместе с ним отбивался от толпы, получил серьёзные травмы головы. В ночь на 14 сентября у него случился острый приступ эпилепсии — впервые в жизни. Молодого человека экстренно госпитализировали в реанимацию.

ИА Регнум сообщило об этом. На следующий день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

«Друг убитого футболиста, который помог ему защищаться во время нападения группы приезжих, был госпитализирован. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка и действиям в отношении его друга», — докладывали тогда в СК.

17 декабря Щёлковский суд продлил арест четырём фигурантам дела до 17 февраля 2026 года. 12 декабря на имущество одного из обвиняемых был наложен арест. Пятый фигурант — Симонов — объявлен в межгосударственный розыск. Радик по-прежнему скрывается в Израиле.

Между тем, на могилу Арсения стал приходить бездомный рыжий кот. Жительница Щёлкова Наталья встретила его, когда навещала место захоронения футболиста.

«Я была у Сени на могилке, и вдруг, как из ниоткуда, прибежал рыжий котик и улёгся на то место, где покоится Арсений. Мне показалось это очень символичным, ведь наш Сеня тоже был рыжеволосым. И глазки у котика такие же светлые и добрые… Я ему сказала: «Привет, котик!», а он мне в ответ так протяжно и жалобно замяукал», — рассказала девушка.

Она поделилась историей в городском чате. Другие жители Щёлкова подтвердили: тоже видели рыжего кота на могиле. Когда семья Арсения узнала об этом, отец решил забрать животное себе.

«Когда папа узнал о рыжем котике, который приходит на могилу к Сене, решил забрать его домой, в память о Сене. Это очень символично и трогательно… Не думаю, что можно успокоиться, перестать грустить и скучать по Арсению, но, возможно, родителям так будет немного легче. Они будут любить и оберегать его», — рассказала ИА Регнум сестра погибшего Снежана.

Инвалид Геннадий: замечание, стоившее жизни

Второе дело произошло двумя месяцами раньше — 20 июля 2025 года.

49-летний Геннадий Черников — глухонемой инвалид детства, 25 лет проработавший автомехаником, — возвращался домой с собеседования. Фирма, где он трудился, закрылась, и мужчина искал новую работу. На следующий день дочь Елена должна была поехать с ним в центр по трудоустройству.

В тот злополучный день, проходя около мусорных контейнеров на улице Рудакова, Геннадий увидел двух мужчин — уроженцев Узбекистана. 33-летний Шомил Тошов и его родственник Улугбек Боймуродов убирали мусор. Геннадий сделал им замечание жестами, на языке глухонемых.

Тошову это не понравилось. Он нанёс Геннадию несколько ударов руками по голове и удар ногой в грудь. Инвалид потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. Скончался на месте.

Боймуродов наблюдал за происходящим со стороны. Иностранцы не вызвали ни врачей, ни полицию. Вместо этого они подошли к телу, проверили пульс — и перетащили Геннадия в кусты. После чего скрылись с места происшествия.

Тошова задержали и предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Но 17 октября Щёлковский суд вынес неожиданное решение. Статью переквалифицировали на более мягкую — причинение смерти по неосторожности. Приговор: один год условно и 700 тысяч рублей компенсации.

«Рассказ об угрозах — чепуха»

Мы связывались с адвокатом иностранца Максимом Старковым — президентом московского адвокатского бюро, входящего в топ-50 юридических фирм России. Он назвал приговор справедливым и заявил, что погибший сам виноват:

«По факту потерпевший всю ситуацию спровоцировал сам: оскорблял моего подзащитного, кинул ему в лицо бутылку пива, жесты всякие неприличные показывал. Тошов нанес потерпевшему несколько ударов, которые были квалифицированы как даже не причинившие вред здоровью. Просто пострадавший находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения и неудачно упал».

Причиной смерти Старков назвал не удар, а рюкзак на спине Геннадия — якобы он усилил удар головой о землю: «Здесь в чистом виде несчастный случай, спровоцированный самим потерпевшим», — заключил адвокат.

ИА Регнум опубликовало интервью с дочерью погибшего.

«Рассказ обвиняемого о том, что мой отец ему угрожал, — чепуха. Он глухонемой. Но даже на имеющемся видео я разобрала, что показывал отец жестами. Он показывал «хватит врать». Приговор несправедливый. Год условно человеку, который целенаправленно бьёт папу, — это не укладывается в голове. Я теряю отца, а он спокойно живёт», — рассказала Елена.

Она также сообщила, что ни обвиняемый, ни его семья, ни адвокат ни разу не извинились за смерть Геннадия. Были уверены в своей победе.

Семья подала апелляцию.

Восемь лет колонии

Публикации вызвали широкий общественный резонанс. Жители Щёлкова и других городов России возмутились мягкому приговору.

Сам адвокат Старков в разговоре с нашим агентством признал, что приговор, скорее всего, отменят: «Сейчас, в связи с широким общественным резонансом, скорее всего, приговор будет отменен. Дело направят на новое рассмотрение к другому судье».

Вскоре семья Тошова отказалась от услуг Старкова и наняла нового адвоката. А сам осуждённый, выпущенный после условного приговора, был снова задержан — на этот раз по административному делу — и помещён в изолятор.

27 ноября Московский областной суд рассмотрел апелляцию и вынес новый приговор. Статью вернули на первоначальную — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Тошова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Боймуродов ранее был депортирован из России за нарушение миграционного законодательства.

«Мы согласны с вынесенным приговором! Рады, что справедливость восторжествовала!» — сказала дочь погибшего Елена.

Адвокат Вадим Багатурия, комментируя решение суда, прямо указал на роль журналистов:

«Нередко общественный резонанс влияет на судебные решения. В ряде случаев, когда народ возмущается, власти начинают работать. И здесь, не будь такого широкого освещения истории в СМИ, прокуратура могла бы, наверное, и не внести протест. В первой инстанции человека просто пожурили за фактическое убийство».

***

Арсений Ерошевич заступился за девушку — и погиб от рук толпы. Геннадий Черников был убит за то, что сделал замечание.

Зачинщик драки Ислам говорил «у полиции нет ко мне претензий» — теперь он в СИЗО. Радик сбежал в Израиль — объявлен в международный розыск, параллельно возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Тошов был уверен в победе — и получил 8 лет строгого режима.

Обе истории показали: голос семьи, поддержанный журналистами, может быть услышан. Публикации ИА Регнум дали возможность родным погибших высказаться, привлекли внимание общества и правоохранительных органов.

Журналистская работа не заменяет следствие и суд. Но она помогает не остаться один на один со своей бедой тем, кто потерял близких. Помогает добиться того, чтобы виновные ответили за содеянное. И напоминает, что в правовом государстве у каждого преступления должно быть наказание — вне зависимости от того, кто его совершил.

Эти истории доказывают, что общественная огласка имеет значение. И что правда, рассказанная вовремя, способна изменить ход событий.