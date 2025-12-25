Во Владивостоке органы опеки изъяли пятерых детей у беременной женщины. Причиной стала слишком маленькая жилплощадь: многодетная семья ютилась в комнате общежития площадью 15 квадратных метров. Вместо того чтобы помочь с расширением жилья, чиновники просто забрали детей.

Иван Шилов ИА Регнум

Полгода 36-летняя Людмила ездила по детским домам, навещая своих ребятишек. И только после того, как о её истории написало ИА Регнум, ситуация изменилась — Следственный комитет начал проверку, прокуратура внесла представления, а женщине наконец выделили просторную квартиру.

Шестеро в комнате на 15 квадратов

История Людмилы — это история женщины, которая всю жизнь боролась за право быть матерью.

В юности она перенесла серьёзное заболевание репродуктивной системы и долго не могла забеременеть. Когда это наконец случилось, казалось, что жизнь налаживается. Но первый брак обернулся кошмаром: муж поднимал на беременную жену руку, пропадал из дома, а потом и вовсе оказался в тюрьме за кражу.

Женщина подала на развод, не дожидаясь мужа из заключения. В 2011 году родился её первый сын Саша (имя изменено). Людмила устроилась на работу, растила ребёнка одна.

Со временем она сблизилась с коллегой. Мужчина был добр, внимателен, ухаживал за ней. Когда дело дошло до близких отношений, Людмила честно призналась ему о своём хроническом диагнозе — заболевании, которое передаётся половым путём.

К её удивлению, коллега сообщил, что болен тем же недугом. Людмила восприняла это как знак судьбы: «Подумала, что, раз уж по диагнозам совпали, как-нибудь уживёмся».

Вскоре Людмила забеременела. И тут выяснилась правда: ее избранник был женат, имел детей, а она — просто любовница.

«Когда я сказала, что мы ждём ребёнка, он весь поменялся в лице, напрягся и ушёл. Когда вернулся, потребовал, чтобы я сделала аборт. Я в категорической форме отказала! Он уговаривал, заставлял, но всё впустую — я твёрдо стояла на своём», — рассказывала Людмила.

Ухажёр вернулся с извинениями, обещал уйти от жены, просил только подождать, пока подрастут его дети от первого брака. Людмила поверила.

В следующие годы она родила от него ещё четверых детей. Все они жили в крошечной комнате общежития ДВФУ — 15 квадратных метров на шестерых. Комната досталась Людмиле в наследство от покойной матери, которая когда-то работала в университете.

«С годами я разочаровалась в избраннике и поняла, что все его обещания про уход из семьи — просто сказки. Было обидно, но потом я поняла, что он подарил мне нечто большее, чем супружеские отношения, — у меня появились четверо прекрасных ребятишек, которых я безумно люблю», — говорила женщина.

Людмила встала на учёт как многодетная мать, получала пособия от государства. Она понимала, что семье нужно расширение жилплощади, но не знала, куда обращаться и какие права имеет. Давным-давно она вставала в очередь на жильё, но результата видно не было.

Вместо помощи — изъятие

В августе 2024 года в общежитие пришли сотрудники опеки. Осмотрели комнату, в которой жили мать и пятеро детей, и констатировали: 15 квадратных метров для такой семьи — слишком мало.

И забрали детей.

«Я не знала, к кому пойти, куда жаловаться, как вернуть ребятишек назад. Подумала, что по закону они правы — мы жили в тесноте», — вспоминала Людмила.

Троих старших — 14-летнего Сашу, 5-летнюю Юлю и 4-летнюю Свету — отправили в детский дом. Двух младших — двухлетнего Виталю и годовалого Мишу — поместили в Дом малютки (все имена изменены).

Больше полугода беременная Людмила каталась по разным концам Владивостока, навещая своих детей. Она не понимала, как их вернуть, не знала своих прав, не имела денег на юристов. Простая крановщица со стройки — откуда ей было знать о льготах для многодетных семей, о праве на жильё от государства?

Так продолжалось до марта 2025 года.

Огласка изменила всё

В начале марта об истории Людмилы узнали наши журналисты. ИА Регнум опубликовало материал о том, как органы опеки вместо помощи многодетной семье просто изъяли у матери детей.

Реакция последовала немедленно.

10 марта Следственный комитет России сообщил о начале проверки по статье 293 УК РФ («Халатность»). Дело было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства — лично главой СК Александром Бастрыкиным.

Одновременно прокуратура Владивостока провела собственную проверку. Выяснилось, что сотрудники опеки, зная о стеснённых жилищных условиях семьи, не оказали адресную помощь и даже не рассмотрели вопрос о предоставлении ей жилья. Надзорное ведомство внесло представления в адрес мэра Владивостока и территориального отдела полиции.

Уже 12 марта стало известно: многодетная мать получит новое жильё. Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае, Министерство труда и социальной политики и благотворительный фонд занялись подбором квартиры для женщины, которая на тот момент находилась на седьмом месяце беременности.

«Очень хочу скорее переехать в новый дом, обустроить его и скорее забрать своих детей из детского дома. Очень по ним скучаю!» — делилась тогда Людмила.

Новая квартира и шестой ребёнок

Социальные службы города оперативно предоставили семье временное жильё. Правда, квартира оказалась без ремонта и без мебели — Людмиле вместе с отцом детей пришлось заклеивать окна и выносить строительный мусор.

Детей женщине вернули. Но незадолго до родов она сама временно отдала их в социально-реабилитационный центр «Парус Надежды» — они не могли жить среди пыли и без мебели, пока шёл ремонт.

8 августа 2025 года Людмила родила шестого ребёнка — девочку. Родила дома, в новой квартире.

Кстати, на связь вышел и её бывший муж — тот самый, первый, который когда-то сидел в тюрьме. Мужчина предложил помириться и снова стать семьёй, пообещал принять и общего сына, и всех остальных детей Людмилы как своих.

«Он теперь уговаривает снова вернуться к нему, говорит, что примет меня, нашего общего сына и всех остальных моих детей как своих. Я пока решение не приняла, подумаю об этом в будущем», — поделилась женщина.

Полгода Людмила жила в ожидании, не зная, как вернуть своих ребятишек домой. Простая многодетная крановщица — она не знала своих прав, не понимала, куда обращаться, и думала, что ничего нельзя изменить.

Всё изменила одна публикация. После материала ИА Регнум подключились Следственный комитет и прокуратура, были проведены проверки, женщине выделили жильё и вернули детей. То, чего Людмила не могла добиться месяцами, произошло за считаные дни.

Впереди у женщины — ремонт и счастливые хлопоты. Хлопоты радостной матери, а не женщины, которая ездит по детским домам в надежде увидеть своих детей.