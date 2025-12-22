В апреле брянские власти ввели выплату в 150 тысяч рублей для будущих матерей-учащихся. Вводили ее ради студенток, но по требованию прокуратуры распространили действие и на школьниц — чтобы не было дискриминации.

Иван Шилов ИА Регнум

И буквально через несколько дней представился повод испытать новые правила на практике — пятнадцатилетняя брянская школьница родила дочку. И выяснилось, что получить выплату она не может — чиновники решили, что она не соответствует формальным критериям.

Это история Марии (имена героев изменены) — девочки из неблагополучной семьи, которой отказали в помощи. Пока о ней не написало ИА Регнум.

«Папа работает, мама — в тюрьме»

Жизненную ситуацию Маши без преувеличения можно назвать тяжёлой.

Она — ученица восьмого класса одной из брянских школ. У неё есть двое младших братьев 10 и 11 лет, старшая сестра поступила в вуз и уехала в другой город. Троих младших детей, а теперь и маленькую внучку Ксюшу содержит 59-летний отец Анатолий. Все они живут в двухкомнатной квартире.

Мужчина — разнорабочий, хватается за любую возможность заработать, чтобы детям всего хватало. Он старается заботиться о них как может, потому что их мать Надежда находится в колонии.

Женщина отбывает наказание за кражу с проникновением в жилище — это уже не первый её приговор. Ранее она была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Все эти преступления совершались на фоне употребления наркотиков.

По словам знакомых семьи, раньше Надежда была другим человеком — окончила юридический факультет и могла построить хорошую карьеру. Но связалась с плохой компанией и подсела на наркотики.

Муж пытался вытащить её, но ничего не вышло. Она ушла из семьи, жила с сожителем и почти не виделась с детьми.

Последний приговор ей вынесли 22 апреля 2025 года — за два дня до рождения внучки. Даже в такой ситуации беременная Маша приходила навещать маму в СИЗО, приносила ей письма и передачи.

Отец новорождённой тоже отбывает срок — за распространение наркотиков. Когда пара узнала о беременности, молодые люди собирались расписаться. Но потом девушка узнала, чем занимается её парень.

«Он распространял и употреблял наркотики, я не могла с этим смириться и ушла. Потом его арестовали, я разорвала всё общение. Ни он, ни его семья помогать с воспитанием дочки не хотят. Его мама, узнав, что мы разошлись, заблокировала меня везде и больше не пыталась связаться, про внучку не спрашивала», — рассказала юная мать.

Мария не хотела, чтобы её ребёнок рос в такой же обстановке, которую она видела сама из-за зависимости матери.

Семейное обучение как ловушка

Узнав о беременности, девочка попросила папу перевести её на семейную форму обучения. Из-за сильного токсикоза она не могла посещать занятия. Но главное — боялась косых взглядов и пересудов со стороны одноклассников.

«Мне не хотелось привлекать к себе внимание. Мало того, что про маму и так за спиной говорили, а из-за беременности мне бы точно покоя никто не давал, смеялись бы, обзывали. Поэтому я училась дома, только экзамены в школе сдавала», — объясняла она.

Школьница не подозревала, что выбранная форма обучения станет преградой для получения выплаты. Изучать правила предоставления социальной поддержки ей было некогда — она готовилась к родам, переживала за маму и сдавала экзамены.

Помогать семье вызвалась знакомая Ирина. Вместе они подавали документы в ведомства. Незадолго до родов выяснилось: чтобы получить пособие, нужно числиться на очной форме.

23 апреля 2025 года девушка направила заявление на выплату в департамент социальной политики и занятости населения Брянской области. На следующий день её восстановили в школе. В тот же день — 24 апреля — она родила дочку.

А потом пришёл отказ — «в связи с несоответствием заявителя условиям выплаты». Причиной стало то, что восстановление на очное обучение и роды пришлись на один день. И этого оказалось достаточно, чтобы отказать пятнадцатилетней матери в помощи.

«Ребёнок в трудной ситуации, которому помощь нужна. Разве так важно, на каком она обучении? Она школьница, разве этого недостаточно? Хорошая девочка, умненькая, очень жалко и её, и малышку», — говорила Ирина.

Два дня после публикации

Ждать три месяца до возможности подать повторное заявление семья не могла. Маленькой дочке нужны были подгузники, одежда, детское питание. Помогали знакомые и опека — приносили вещи для малышки, дали коляску. Но этого было недостаточно.

Ирина собирала бумаги, чтобы помочь оспорить отказ в суде. И параллельно обратилась в редакцию.

23 июля 2025 года ИА Регнум опубликовало материал о ситуации. На публикацию обратил внимание губернатор региона Александр Богомаз.

Уже на следующий день девушку пригласили в соцзащиту. Она написала новое заявление на выплату.

К вечеру 25 июля на карте появились 150 тысяч рублей.

«Я очень благодарна всем, кто не прошёл мимо нашей с дочкой ситуации. Со мной быстро связались, уже на следующий день после публикации нас пригласили в соцзащиту для подачи заявления. На второй день выплату уже перечислили, теперь у нас есть деньги на подгузники, осенние вещи для малышки и всё, что нам необходимо», — поблагодарила девушка.

Она сначала не поверила, что вопрос смогли решить так быстро. Думала, что придётся идти в суд.

«Я пока эти деньги не трогаю, они лежат. Планирую, составляю список, что нужно для малышки, и присматриваю, где это купить дешевле, чтобы сумму растянуть подольше. Для нас это очень большие деньги, я таких в руках не держала никогда», — рассказала она позже.

Сейчас молодая мама хочет получить высшее образование, хотя пока не понимает, как это совместить с материнством.

«Когда есть свободное время, я готовлюсь к контрольным. Пока не могу планировать, когда смогу поступить дальше, теперь нужно закончить школу. А потом нужно, чтобы ребёнок подрос, чтобы я могла работать и учиться одновременно», — поделилась Маша.

Закон о выплатах принимали в том числе и для того, чтобы молодые женщины не делали аборт. Эта девочка его не сделала. Решила рожать, несмотря на все обстоятельства — на пятнадцать лет, на мать в колонии, на отца ребёнка в тюрьме, на двухкомнатную квартиру с братьями и пожилым папой.

И столкнулась с безжалостной бюрократией, которая отказала ей из-за чистой формальности. Но чтобы это исправить, потребовались всего два дня и одна публикация.