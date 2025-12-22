«Ты не на карнавале, зачем кокошник надевать?» — эту фразу восьмилетняя Оля (имя изменено) услышала от учительницы, когда пришла на занятия в ободке, стилизованном под традиционный русский головной убор.

Иван Шилов ИА Регнум

Девочка из города Березовского Свердловской области вернулась домой расстроенной. Её мама — сама педагог и мать 12 детей — не смогла смириться с запретом и обратилась в ИА Регнум.

Скромное украшение

25 сентября ученица второго класса одной из школ Березовского решила надеть на занятия ободок в виде небольшого красного кокошника. Такие головные уборы носит и ее мама, и некоторые из сестёр. Девочка была уверена, что аксессуар отлично сочетается с бордовой школьной формой.

Но учительница не оценила выбор и заставила снять ободок. Оля вернулась домой расстроенной.

«Оле было очень обидно, ей сказали, больше так в школу не наряжаться. Я тоже расстроилась, дочке очень идёт этот ободок, она в нём такая милая, к тому же он хорошо собирает волосы, прядки в глаза не лезут, когда наклоняется над тетрадью», — рассказала мама девочки Екатерина Кириченко.

Женщина решила поговорить с педагогом и выяснить причину такой реакции. Она не увидела в безобидном аксессуаре никакого нарушения школьной дисциплины. Провела эксперимент — попросила дочку надеть менее яркий кокошник в следующий раз. Результат оказался тем же: учительница снова потребовала снять ободок.

«Это маленький ободочек, а не какой-то огромный расписной сценический кокошник. Он современный, ничего в нём страшного нет. Учитель мне ответила, что в школе есть форма, деловой стиль одежды, и это светское учебное заведение», — рассказывала Екатерина.

Она была удивлена и возмущена, поскольку сама работает учителем в другой школе и часто видит, как одеваются дети. Поэтому не смогла смириться с запретом на аккуратный ободок.

Славянские традиции

Для семьи Кириченко кокошник — не просто украшение. Екатерина и её муж воспитывают 12 детей, стараясь сохранять историческую память и славянские традиции.

«Я люблю наши славянские традиции, нашу славянскую культуру. Любой наш атрибут одежды, слово или наши праздники и традиции — все они имеют очень глубокий смысл. Поэтому я очень радовалась, когда впервые увидела, как дизайнеры осовременили традиционный головной убор. Кокошники в виде таких ободков снова вошли в моду. Я сама их ношу с удовольствием, и мои дочери тоже надевают», — поделилась женщина.

По её словам, важно поддерживать интерес детей к родной культуре, а не ругать и стыдить за такой выбор.

«Я бы как учитель, наоборот, обрадовалась и похвалила, если бы ко мне на урок пришёл ребёнок в каком-то атрибуте национального костюма. Посмотрите, мы же с вами уральцы, мы славяне, мы возвращаемся к нашим истокам, к нашим корням. Я рассказываю своим детям, что кокошник — это символ хранительницы домашнего очага. От слова «кокошь», «коква» (курочка) — символ заботы о своих цыплятах, витья гнезда. Всё содержит глубокий смысл», — отметила Екатерина.

Семья занимается благотворительной и волонтёрской деятельностью в рамках фонда «Урал за жизнь». Многодетная мама помогает женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации, роженицам, а также тем, кто столкнулся с проблемой репродуктивного выбора.

«Я действительно рада, что мы обращаемся к нашим корням, к нашим истокам, ведь дерево без корней засохнет, и мы также без нашей истории не сможем жить. Откуда мы можем черпать знания, силу, мудрость, вдохновение? Поэтому мы занимаемся патриотическим воспитанием наших детей, рассказываем об их предках, о Родине. Мы потомки великих героев, у нас дедушка воевал. Мы о наших корнях рассказываем постоянно, чтобы они гордились своим местом, своей страной, своей историей», — рассказывала женщина.

Конфликт исчерпан

1 октября 2025 года ИА Регнум опубликовало материал о ситуации. История получила широкий резонанс.

Уже 3 октября министерство образования Свердловской области направило в школу комиссию с проверкой.

«В данную школу города Березовского направлена комиссия министерства образования, она уже работает, изучит все обстоятельства произошедшего, даст оценку поведения педагогического состава, а также нарушений, если такие будут обнаружены», — сообщила ИА Регнум министр образования региона Светлана Тренихина.

Министр подчеркнула, что никакого запрета на кокошники как аксессуара для аккуратной причёски быть не может.

«Они уже давно вернулись в моду, и девочки сервисной группы, группы сопровождения награждений в таких ободочках ходят. Это красиво, я часто вижу их на девочках в учебных заведениях. Если девчонкам нравится, то пусть носят, не вижу в этом никаких проблем», — объяснила Тренихина.

Ведомство дало рекомендации директору школы уладить конфликт между родителями и учителем.

«Полагаю, что конфликт скоро будет исчерпан, мы дали рекомендации администрации школы, чтобы они поспособствовали примирению мамы девочки и учителя. Нам сейчас важнее, чтобы ребёнок, на которого внезапно обрушилось столько внимания, чувствовал себя комфортно в школе, чтобы никто косых взглядов на эту девочку не бросал. Атмосфера в школе важнее», — заключила министр.

Примечательно, что на следующий день после нашей публикации, 2 октября, президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» затронул тему кокошников:

«У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия — например, где-то отдыхают, в барах, — приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует».

После слов президента спрос на традиционные русские головные уборы взлетел в 3,2 раза.

Публикация сделала своё дело: министерство подтвердило право носить кокошники, школу проверили, конфликт разрешился.

Оля пока не надевает любимый ободок на уроки — не хочет конфликтовать с учительницей, у которой продолжает учиться.

«С учителем поговорили. Оля учится у неё же, хотя думали, что придётся переводить, но пока всё нормально. Конечно, Оля не хочет ходить в школу в кокошнике из-за уважения к своему педагогу — не хочет с ней конфликта. Но мы носим везде, где бываем!» — рассказала Екатерина.

Семья не отказалась от традиции — просто нашла компромисс. Кокошники по-прежнему с ними: дома, на прогулках, на мероприятиях.