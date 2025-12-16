В спецпроекте «Регнум помогает» мы рассказываем истории, где журналистская работа стала катализатором реальных перемен. Не сухое изложение фактов, а случаи, когда редакция видит несправедливость и помогает людям добиться правды.

Иван Шилов ИА Регнум Лилит и Вугар Гусейновы

Одна из таких историй — о Вугаре Гусейнове, сотруднике аэропорта Внуково, который во время теракта в «Крокус Сити Холле» закрыл собой женщин и спас чужую жизнь ценой своей.

Его подвиг сняли на видео, кадры облетели мировые СМИ — но государственной награды герой не получил.

Пока о нём не написал «Регнум».

А случилось всё вот как.

40-летний Вугар и его 33-летняя жена Лилит Исраелян давно мечтали сходить на концерт группы «Пикник». В тот вечер мечта сбылась — они отправились в «Крокус Сити Холл» вместе с друзьями, семейной парой Валентином и Светланой Николаенковыми.

Полуторагодовалого сына Тимура отвезли к бабушке и дедушке. Но малыш не хотел отпускать родителей — он бежал за ними, как будто чувствовал что-то.

Перед выходом они предупредили родных: пару часов будут недоступны, не хотят отвлекаться во время концерта. Никто не знал, что этот вечер станет последним для троих из четверых друзей.

На концерт должен был подойти ещё один их друг Алексей с 7-летним сыном. Он опоздал в «Крокус», а зайдя, услышал выстрелы. Сказал сыну бежать, мимо стены они добежали до эскалатора, там Алексей лёг на сына, прикрывая его, и так они выбрались наружу. У метро он стал звонить Вугару и Валентину. Но ответа так и не дождался.

Как мы помним, незадолго до начала выступления в здание ворвались четверо вооружённых террористов. Они открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. В ту ночь погибли 149 человек, включая шестерых детей. Более 550 получили ранения. Девять детей из шести семей остались круглыми сиротами.

Когда боевики оказались в холле первого этажа, Вугар с Лилит и их друзья стояли у гардероба. Террористы стреляли по убегающим. Люди в панике прятались за колоннами — там же укрылись и две семейные пары.

Вугар не пытался убежать. Под грохот автоматных очередей он начал опрокидывать тяжёлые барные столики, сооружая импровизированную баррикаду для тех, кто спрятался за колонной.

В следующие секунды Валентин Николаенков бросился на террориста, который перезаряжал автомат. Не успел — его застрелил другой боевик. А Вугар заслонил собой жену и подругу Светлану. Принял огонь на себя.

К сожалению, выжила только Светлана. Её дети потом рассказали журналистам: это стало возможным только благодаря Вугару, который закрыл её своим телом.

Когда соседи узнали о гибели супругов, они пришли к их машине во дворе и положили на неё фотографию семьи и много цветов. Похороны были многолюдными — пришли все, кто знал этих людей.

Полуторагодовалый Тимур стал самым младшим из детей, потерявших родителей в теракте.

Опеку над ним оформили бабушка и дедушка — родители Лилит, Карине и Хачик Исраелян. Из Кисловодска на похороны приехала младшая сестра Лилит, 28-летняя Марина. Тимур увидел её и бросился к ней с криком «Мама!» — сёстры были очень похожи. Так он и зовёт её с тех пор. Марина стала официальным представителем ребёнка и помогает семье во всех бюрократических вопросах.

Первый год после трагедии семья не могла общаться с прессой — было слишком тяжело.

В июле 2024 года президент Владимир Путин посмертно наградил Николаенкова орденом Мужества — за то, что бросился на террориста. Это было справедливо.

Фото из личного архива 3-летний Тимур, сын погибших в «Крокусе» Вугара Гусейнова и Лилит Исраелян, вместе с бабушкой и дедушкой

О Вугаре, который спас жену Валентина ценой собственной жизни, вовремя не вспомнили.

Когда новость о награждении разошлась по СМИ, друзья и знакомые семьи Исраелян стали спрашивать:«А как же Вугар? Почему его не наградили?» Видео, где он строит баррикаду под обстрелом, видели миллионы. О награде говорили — но дальше разговоров дело не шло.

«Думаю, Валентина сразу наградили, потому что его дети общались с журналистами. А мы тогда были просто не в силах с кем-то разговаривать и отказывались от комментариев», — объясняла потом Марина.

Прошёл год. Приближалась первая годовщина теракта.

Семья поняла: если не рассказать историю Вугара сейчас, справедливость может так и не восторжествовать.

19 марта 2025 года, за три дня до годовщины трагедии, ИА Регнум опубликовало материал о подвиге Гусейнове. Родственники впервые подробно рассказали о случившемся и попросили рассмотреть возможность посмертного награждения.

«Это тот случай, когда ты просто хочешь добиться справедливости и хочешь везде, во все инстанции обращаться, кричать, чтобы достучаться!» — говорила тогда Марина.

Фото из личного архива Орден Мужества Вугара

Наша публикация привлекла внимание. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил официальное обращение в Следственный комитет.

31 июля 2025 года на сайте официального опубликования правовых актов появился указ президента России: Гусейнов посмертно награждён орденом Мужества — «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Журналисты ИА Регнум первыми рассказали новость семье.

«Наша семья очень рада! Мы ещё даже не знали, что документ подписан — вы сообщили первые», — сказала Марина. И добавила: «Это получилось не без вашей большой помощи. Спасибо за содействие! Нашей семье это было очень важно».

20 октября 2025 года сотрудники администрации приехали к семье Исраелян и вручили орден Мужества с документами о награждении. За несколько дней до этого Тимуру исполнилось три года. Мальчик отметил день рождения в кругу семьи — с тётей, которую он зовёт мамой, бабушкой и дедушкой.

Он пока не знает, что случилось с его родителями вечером 22 марта 2024 года. Не знает, что отец — герой, спасший чужую жизнь. Когда вырастет — узнает. И увидит орден.

Но награда — не единственный случай, когда публикация нашего агентства помогла семье Гусейнова и Исраелян. В том же марте 2025 года, редакция вмешалась в другую ситуацию.

При подаче ежегодного отчёта в службу опеки сотрудница устроила скандал: беспочвенно обвинила Карине Исраелян в растрате более 100 тысяч рублей со счёта ребёнка и довела женщину до слёз. При проверке выяснилось — никакой растраты не было, просто случилась техническая путаница.

12 марта ИА Регнум опубликовало материал об инциденте. Уже на следующий день руководство московской опеки связалось с Карине и принесло официальные извинения.

Две публикации — два результата. История Вугара Гусейнова — пример того, как журналистика может не просто фиксировать события, но и помогать людям добиваться справедливости.