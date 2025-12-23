5 мая 2025 года в Махачкале террористы напали на сотрудников ДПС. Погибли двое полицейских. Один из выживших — 26-летний Мурад Магомедов — с простреленной ногой бросился на боевика, в рукопашной схватке отобрал у него нож и ликвидировал террориста. Мурад получил множественные ножевые ранения, но спас своих товарищей.

Иван Шилов ИА Регнум

ИА Регнум первым рассказало историю героя. Оказалось, что для Мурада это уже третий подвиг — он спасал людей после взрыва АЗС в 2023 году и участвовал в отражении теракта у собора в 2024-м. После публикаций о нём узнала вся страна, а глава Дагестана подписал указ о награждении полицейского медалью «За проявленное мужество».

Пять минут на улице Керимова

5 мая 2025 года около двух часов дня сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. Водитель не подчинился и открыл огонь. В машине оказались двое вооружённых автоматами боевиков.

В перестрелке погибли двое полицейских — младший лейтенант Ислам Арсланбеков и сержант Газибег Шахбанов. Террористы завладели патрульным автомобилем. В городе объявили план «Перехват». Ранения получили ещё несколько человек, в том числе 17-летняя девушка.

Одним из тех, кто вступил в бой с боевиками, был 26-летний старший сержант Мурад Магомедов. Пуля попала ему в бедро, пробила кость насквозь. Но раненый полицейский не отступил.

На записи с камер видно, как он перепрыгивает через забор и бросается на террориста. Валит его на землю, в рукопашной схватке вырывает нож. Ликвидирует боевика. И только потом теряет сознание от потери крови. Прежде чем отключиться, Мурад успел снять своё лицо, изрезанное ножом.

Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Три глубокие резаные раны на лице и руках, сотрясение мозга, сквозное огнестрельное ранение бедра с переломом кости. Врачи два дня боролись за его жизнь.

«Мы все были на нервах, на матери лица нет, она буквально дежурит в больнице. Коллеги его, молодые ребята, стояли в коридоре и плакали. Они сами сказали: если бы Мурад этого боевика не остановил, он бы и их тоже убил. Они были загнаны в угол», — рассказала тётя полицейского Земфира.

Герой со стажем

Когда журналисты ИА Регнум начали выяснять подробности о раненом полицейском, оказалось, что для Мурада Магомедова — это далеко не первый подвиг.

Бывший напарник Мурада — Магомед — прослужил с ним бок о бок четыре года в патрульно-постовой службе МВД Махачкалы. Они много раз оказывались в центре самых страшных происшествий в республике.

14 августа 2023 года в Махачкале взорвалась АЗС. В здании автосервиса произошло возгорание, огонь перекинулся на помещение, где хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Взрыв повредил 45 зданий, в том числе 40 жилых домов. Погибли 35 человек, более 60 были ранены, среди них 16 детей.

Мурад и Магомед оказались совсем рядом — и чудом не пострадали.

«Физически мы не пострадали, но психологически эта трагедия наложила глубокий отпечаток. Столько погибших и раненых, я такого никогда прежде не видел. Я вышел из машины, кричу, вокруг темнота, и на мой голос выходит женщина с двумя детьми на руках. А у них осколочные ранения на лицах. Мы их сразу в машину гражданскую посадили и в больницу отправили», — вспоминал Магомед.

Всю ночь полицейские вытаскивали раненых и искали тела погибших. Не ушли, даже когда закончилась их смена.

Меньше чем через год — 23 июня 2024 года — вооружённые боевики напали на два православных храма, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Погибли более 20 человек, из них 16 — сотрудники правоохранительных органов. Десятки людей получили ранения.

Экипаж Мурада одним из первых приехал к Свято-Успенскому кафедральному собору — через десять минут после начала нападения. И сразу попал под обстрел.

«Там была бойня, мы сменили утреннюю смену и попали под обстрел у кафедрального собора. Мы с Мурадом и другими экипажами отстреливались от террористов», — рассказывал Магомед.

Боевиков ликвидировали. За участие в отражении теракта Мураду и его напарнику присвоили звание «Ветеран боевых действий».

Подвигами не хвастался

Мама Мурада работает учителем начальных классов. Отец занимается сельским хозяйством. Есть два младших брата-близнеца, которым чуть больше 20 лет — один увлекается единоборствами, другой пошёл по стопам отца.

Жены и детей у Мурада нет. Родные переживают, просят жениться. Он отшучивается: «Найдите невесту достойную, покажите мне — обязательно женюсь».

По словам тёти, парень вырос в горах, с детства ездил на лошадях. Не боязливый. Всегда первым лезет туда, где опасно.

«У него и раньше были ранения, но не такие серьёзные. Он им даже значения не придавал, дома сам перевязку сделает, и всё. Вы видели, как на видео он с простреленной ногой перепрыгнул через забор и погнался за боевиком, как нож отбирал. Другой бы, наверное, уже будучи раненым, испугался, отошёл бы. А Мурад бился до конца, рисковал жизнью», — рассказывала Земфира.

После теракта 2024 года родные серьёзно перепугались. Тётя расспрашивала племянника: как так получается, что он каждый раз оказывается в центре самых опасных событий?

«Он очень быстро на всё реагирует, бегом-бегом — и уже на месте. Говорит: а зачем я в службу пошёл, зачем мне такая работа, если я не иду помогать. Всегда у него вот так — если нужен, бегом бежит, хоть в гражданской одежде, хоть на своей машине, даже в своё свободное время, не поев, не поспав», — объясняла женщина.

О профессиональных заслугах Мурад дома не рассказывал. Не хвастался. Родные узнавали о его подвигах от других.

После госпитализации родители всю ночь дежурили у палаты. Не знали, в каком состоянии будет сын, когда очнётся.

«Когда мать к нему в палату зашла, он заплакал. Он пока почти не говорит, но узнаёт родных. Нас это радует — хоть он и в тяжёлом состоянии, но хотя бы узнаёт», — делилась тётя в первые дни после ранения.

Вместе с Мурадом в больницу привезли его нового напарника — 26-летнего Ислама Арсланбекова. Они успели несколько лет проработать вместе и стать друзьями. Но Ислама врачи не спасли — он скончался от ран.

«Было очень страшно наблюдать, как их сначала привезли, а потом Ислама увезли в морг. Это ужасно, они всё время вместе проводили, в один год на службу заступили. Мураду пока не сказали, что Ислама больше нет», — рассказывала Земфира.

Операцию на ноге пришлось отложить из-за воспаления: ждали, пока спадёт отёк. Мурад часто плакал — по погибшим друзьям, о которых ему всё-таки рассказали.

Коллеги постоянно были на связи с семьёй, справлялись о состоянии, предлагали помощь. Молодые патрульные, которых Мурад спас, приходили в больницу.

Профессия — защищать Родину

До публикаций ИА Регнум о Мураде Магомедове не знали за пределами его подразделения. Наши журналисты нашли его родственников и сослуживцев, собрали историю — о трёх подвигах, о семье, о стальном характере.

После этого о герое заговорили в регионе и по всей стране. Впоследствии глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о награждении полицейских, отразивших нападение 5 мая. Мурад Магомедов получил медаль «За проявленное мужество». Погибшие Ислам Арсланбеков и Газибег Шахбанов награждены посмертно.

Расследование уголовного дела завершилось в ноябре 2025 года. Выжившему террористу предъявили обвинение по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников полиции, участии в террористической организации, угоне без цели хищения, незаконном обороте оружия и его хищении.

Следствие также установило организатора — 41-летнего уроженца Дагестана, который из-за границы через мессенджер убедил боевиков совершить нападение. Против него возбуждено дело по статьям за участие в деятельности террористической организации и содействие террористической деятельности.

Мурад Магомедов идёт на поправку. Аппарат Илизарова уже сняли, хотя он ещё хромает. Один палец на руке не работает — последствие ножевых ранений. Но на пенсию Мурад уходить не собирается. Он вернётся на службу — потому что, как сам говорит, зачем идти в полицию, если не помогать людям.