Межнациональные конфликты — благодатная почва для провокаций. Достаточно одного вырванного из контекста видео, одной выдуманной истории — и социальные сети взрываются возмущением. Люди требуют наказать виновных, не задумываясь о том, существуют ли эти виновные в реальности.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За последний год редакция ИА Регнум разоблачила несколько подобных вбросов. Каждый из них был направлен на то, чтобы столкнуть людей разных национальностей и вероисповеданий.

Кто стоит за этими провокациями — доморощенные «шутники» или профессиональные кураторы информационных войн — вопрос для правоохранительных органов. Наша задача — устанавливать факты.

Курьер, который не отказывался

В мае 2025 года социальные сети облетел скриншот из приложения службы доставки еды. На изображении видно, что клиент заказал блюдо со свининой, а курьер-мусульманин отказался его везти, сославшись на религиозные убеждения. Служба поддержки якобы подтвердила отказ, сообщив, что блюдо «харамное».

Скриншот разослали по новостным Telegram-каналам с пометкой, что действие происходит в Москве. История мгновенно завирусилась. Начались споры о том, должны ли религиозные убеждения влиять на выполнение работы.

Наши журналисты решили проверить историю. Редакция разыскала заведение, изображенное на скриншоте. Оказалось, что это не Москва, а Томск — бар Meet Up. Управляющая заведением Виктория подтвердила: блюдо из их меню, но фотография и цена устарели — меню обновили в начале 2025 года.

Затем журналисты связались со службой доставки. Там подняли архивы и нашли заказ. Оказалось, что он был оформлен вечером 7 мая 2024 года — больше года назад. Одна позиция, рваная свинина с лобио и картофелем фри, 550 рублей. Всё как на скриншоте. Но никакого отказа не было.

«В отчете о заказе есть информация о том, что доставка прошла планово: курьер забрал блюдо и без опозданий доставил его заказчику. Никаких жалоб, претензий или отказов не было, сообщений в службу поддержки ни от клиента, ни от курьера также не поступало», — рассказали нам сотрудники службы доставки.

Более того, представители сервиса объяснили, что изображенная на скриншоте ситуация технически невозможна. В системе просто не существует такого скрипта — сотрудники службы поддержки работают с предустановленными вариантами ответов, и среди них нет ничего подобного.

Фейковый скриншот впервые появился в сети 8 мая 2024 года — накануне Дня Победы. Год спустя его снова вбросили в информационное пространство, и он снова вызвал скандал.

Совет улемов Духовного собрания мусульман России тем временем подчеркнул, что курьер может и не знать, что везет в пакете, а противопоставление религиозных норм законодательству России недопустимо.

Учительница, которая никого не склоняла

В октябре 2025 года в социальных сетях появилась информация об учительнице младших классов одной из школ Екатеринбурга. Амира С. (имя изменено) — уроженка Азербайджана — якобы пропагандирует ислам среди учеников. На уроках цитирует Коран, а после занятий советует детям прочитать священную книгу мусульман, чтобы сформировать «правильное мышление».

В подтверждение публиковался скриншот переписки — якобы диалог учительницы с учеником. История завирусилась, пользователи потребовали проверить педагога и руководство школы.

Мы связались с директором школы Светланой Резниковой. Та была в шоке от происходящего.

«Вся эта история — фейк! Мы с самого утра на связи с департаментом образования Свердловской области и с прокуратурой Екатеринбурга по факту публикации данных сообщений. Мы всё проверили на внутришкольном уровне: опросили родителей, опросили детей, опросили саму учительницу — ничего не подтвердилось», — рассказала директор.

Выяснилось, что провокаторы создали фейковую страницу от имени учительницы, прифотошопили к ее лицу хиджаб и сфабриковали переписку с якобы учеником. В действительности она гражданка России, придерживается светских взглядов и не интересуется религией.

Узнав об обвинениях, женщина едва не упала в обморок. Учительница работает в школе с 2024 года, зарекомендовала себя как хороший педагог. Жалоб на нее не было ни от администрации, ни от родителей, ни от учеников.

«Кто и зачем распространяет ложную информацию — мы не знаем. Никаких врагов ни у нее лично, ни у школы нет. Вероятно, это делают с целью разжигания межнациональной розни», — отметила Резникова.

Листовки, которых не существовало

В сентябре 2025 года по Сети разошлось изображение листовки, якобы распространяемой в Краснодаре. Текст призывал несовершеннолетних девушек выходить замуж за мусульман. История вызвала широкое возмущение.

ИА Регнум направило запрос в МВД по Краснодарскому краю. Ответ был однозначным: листовки — фейк. Их не существует в материальном виде, изображение сфальсифицировано.

Но стоило редакции сообщить о результатах проверки, как ответственность за «распространение листовок» взяла на себя некая «мусульманская община Краснодара» — в Telegram-канале на 71 подписчика.

Тему подхватили другие микроканалы, утверждая, что листовки подлинные. Расчет был очевиден — спровоцировать крупные паблики на перепост.

Официальная мусульманская община Краснодара к тому моменту уже предупредила верующих, что от ее имени распространяют провокационные фейки.

Видео, которое склеили

В сентябре 2025 года по каналам и СМИ разошлось видео, на котором полицейский останавливает женщину в никабе, просит показать документы и лицо. Женщина отказывается по религиозным причинам, после чего полицейский уводит ее в отделение.

Отдельные паблики проклинали московских полицейских, но никто не обратил внимания на очевидные нестыковки.

Журналисты ИА Регнум изучили видео. Монтаж и склейки были видны невооруженным глазом. Диалог звучал подозрительно четко для шумной улицы. Оператор снимал издалека, но всё было прекрасно слышно. Сообщалось, что это Москва, но на фоне — автобусы, которые в столице не ходят, и машины с немосковскими номерами.

Редакция установила, что запись впервые появилась в «мусорном» аккаунте TikTok и уже оттуда разошлась по Telegram. СМИ ссылались на определенный канал, который уже удалил публикацию.

В пресс-службе ГУ МВД России заявили, что подобного происшествия не зафиксировано. Никакого конфликта полицейского с женщиной в никабе не было.

Университет, в котором не было русофобии

В ноябре 2024 года появилось видео из Московского финансово-юридического университета. Толпа иностранных студентов бежит по лестнице с азербайджанскими флагами и якобы кричит «Режь русню!».

В публикациях утверждалось, что студенты говорят преподавателям в лицо: «Правильно ВСУ вас убивают».

Мы выяснили, что произошло на самом деле. Если прислушаться к видео, студенты кричат не «Режь русню», а «Яшасын Азербайджан» — «Живи, Азербайджан».

А флаги они принесли на фестиваль «Моя Родина: большая и малая», который прошел в университете в преддверии Международного дня студента 14 ноября.

Студенты представляли свои народы и культуру и, судя по видео, проявили излишний энтузиазм, но никаких русофобских лозунгов не было.

Само видео — не фейк. Фейком была его интерпретация.

Песни, которые не запрещали

В апреле 2025 года завирусилось видеообращение учительницы музыки из Казахстана. Женщина рассказывала, что их филармонии перед Днем Победы запретили исполнять военные песни.

Якобы пришло указание: «День Победы», «Катюшу» и «Священную войну» петь не надо, а вместо них стоит сосредоточиться на песнях о добре и мире.

«Получается, зря наши деды кровь проливали?» — спрашивала учительница.

Видео быстро распространилось. Но через пару дней исчезло из TikTok вместе с каналом женщины на 30 тыс. подписчиков.

Журналисты ИА Регнум нашли ее. Многодетная мать из Актобе, 30 лет работает артисткой хора областной филармонии имени Газизы Жубановой. Связаться с ней не удалось — она не отвечала на звонки, читала сообщения и молчала, взяла отгулы на работе.

Но редакция поговорила с руководителем филармонии Диной Ниязовой. Та сказала, что слова учительницы — полная выдумка. Военные песни никто не запрещал, филармония исполнит их 9 мая.

***

Все эти вбросы объединяет одно: они рассчитаны на эмоции, а не на разум. Человек видит скриншот или видео, возмущается — и передает дальше, не задумываясь о проверке. Провокаторам большего и не нужно.

Установить авторов удается не всегда. Но сам факт разоблачения работает и показывает: когда ложь названа ложью публично, ее сложнее использовать повторно.