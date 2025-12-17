Весна 2025 года принесла существенные изменения в языковой политике для школ. Отныне дети иностранных граждан могут пойти учиться только после тестирования на знание русского языка.

Иван Шилов ИА Регнум

Такие изменения были призваны защитить образовательный процесс от учеников, неспособных нормально влиться в учебный процесс и усваивать материал.

Но оказалось, что под действие новых правил попали и дети русских репатриантов — семей, которые возвращаются на историческую родину из бывших советских республик. Они говорят по-русски с рождения, читают наизусть Пушкина и Есенина, но получают отказы в зачислении из-за «недостаточного уровня знания языка».

Пока исправлять эту очевидную несправедливость удавалось только через общественный резонанс: благодаря публикациям ИА Регнум русские дети смогли преодолеть бюрократические преграды и приступить к учебе, о которой давно мечтали.

Экзамен без «своих» и «чужих»

Условия тестирования, запущенного с 1 апреля 2025 года для детей иностранных граждан, предполагают, что не прошедшие его пойти в школу не могут. И вернуться на пересдачу можно не раньше, чем через три месяца.

По данным Рособрнадзора, более 87% несовершеннолетних иностранных граждан не смогли выполнить условия зачисления. Тогда как раньше в российские школы часто поступали дети, которые почти не понимали русский язык, и это серьёзно осложняло работу учителей.

Новые правила направлены на повышение качества образовательного процесса для всех его участников и снижение нагрузки на учителей и образовательные учреждения.

Однако у закона обнаружилась слепая зона.

Для бюрократической машины нет разницы между детьми мигрантов, приезжающих на заработки, и детьми репатриантов. Все они — иностранные граждане. Хотя для одних русский язык родной (они являются его носителями от рождения), а для других — чужой.

Тестирование проходит в отдельном помещении, без родителей, под запись на видео. Результаты приходят в баллах, без объяснения конкретных ошибок. Доступа к работам нет. И вот русскоговорящие дети начали получать отказы.

Кто-то не знал слово «лейка», поскольку просто никогда не встречал этот предмет в быту. Кто-то неправильно расставил запятые, поскольку в стране предыдущего проживания никогда не учился русской грамматике. Кто-то, по мнению комиссии, «не воспринимает речь», хотя прекрасно общался с экзаменаторами.

«Мы возвращаемся в Россию целыми семьями, хотим тут жить и дать детям лучшее образование на родном языке. Но нас ставят в один ряд с приезжими, дети которых не знают русский язык, потому что их родители дома на нём не говорят», — так описала ситуацию одна из матерей, столкнувшихся с проблемой.

Оля: почти высший балл и отказ

Восьмилетняя Оля приехала в Москву из Риги. Её семья — коренные жители Латвии, но дома всегда говорили только по-русски. Когда в стране усилились притеснения русскоязычного населения, родители решили уехать.

В латвийской школе Оле приходилось тяжело. Учительница звонила маме и требовала, чтобы та сама учила дочь латышскому языку, категорически отказавшись участвовать в этом самой. Весь первый класс с русскоговорящей девочкой принципиально общались только по-латышски.

Фото из личного архива Мать Виктория с дочкой Ольгой

«Дочь приходила домой и говорила: «Мама! Мне в школе очень понравилось, но я ничего не поняла». И никто из педагогов даже не попытался помочь ей», — вспоминала мама Виктория.

В Москве семья рассчитывала, что проблемы закончатся. С младшей дочерью так и вышло — устроили в детский сад без сложностей. А вот со школой начались проблемы.

Заявление несколько раз отклоняли из-за путаницы с документами. Виктория знала про обязательное тестирование, но не волновалась — дочь с рождения говорит по-русски, читает, пишет, даже сочиняет стихи. Для подстраховки наняли репетитора. Тот позанимался с девочкой несколько недель и заверил: Оля прекрасно владеет языком, переживать не о чем.

29 октября Оля прошла тестирование. На следующий день пришёл отказ: «выявлен недостаточный уровень знания русского языка». И никаких пояснений. Следующая попытка — через три месяца.

«Что такого должен знать восьмилетний ребенок, чтобы ему разрешили ходить в школу? И ведь нигде нет разъяснений: какие там задания, что требуется от детей!» — возмущалась мать.

Оля очень расстроилась. Она ждала школу, засиделась дома. У семьи в Москве ещё нет ни друзей, ни знакомых — девочке попросту не с кем общаться.

Младшая сестра ходит в садик, а старшая сидит в изоляции. Она даже согласилась снова пойти в первый класс — лишь бы взяли.

10 ноября ИА Регнум опубликовало материал о ситуации. На следующий день Департамент образования Москвы сообщили, что решение пересмотрено, уровень знания языка признан достаточным.

Ещё через день в редакцию попали результаты тестирования. Оказалось, что Оля изначально набрала 18 баллов из 20 — практически высший результат. Но её всё равно завернули.

Из городского семейного центра семье сообщили: это, видимо, ошибка, и таких случаев несколько. То есть если бы проблема не была озвучена в прессе, она повторялась бы и дальше.

А Оля 19 ноября впервые пошла в московскую школу. Проснулась раньше будильника, сама побежала собираться. Учительница познакомила её с одноклассниками — и те сразу повели новенькую в класс. После внутреннего тестирования девочку приняли во второй класс, засчитав год учебы в Латвии.

Тихон: Пушкин и Алёша Попович

Семилетний Тихон переехал из Казахстана в Мытищи в конце 2024 года. Его семья — участники государственной программы переселения соотечественников. В Казахстане мальчик уже начал учиться в первом классе, нужно было просто оформить перевод.

«Мы ехали в Россию для того, чтобы русский ребенок получал русское образование и чтобы его не обижали из-за его происхождения и языка. А столкнулись с тем, что он не может учиться, потому что недостаточно русский, как выяснилось», — рассказала мама Евгения Костенко.

Сначала получили отказ из-за нехватки мест, согласились на семейное обучение, чтобы сын не терял время. К концу года Тихон сдал аттестацию по всем предметам. Педагоги оценили его высоко и готовы были взять во второй класс.

Но к тому моменту вступила в силу норма об обязательном тестировании.

Евгения не переживала. Мальчик с детства говорит только по-русски, других языков семья не знает. Читает стихи Пушкина наизусть, поёт народные песни. Какие могут быть сложности?

На экзамене Тихон охотно общался с педагогами, рассказывал про богатыря Алёшу Поповича, про русские мультфильмы, которые недавно смотрел. Учителя вышли из кабинета и сказали маме, что мальчик очень разговорчивый и открытый.

«Когда я спросила, как он сдал, одна из них опустила глаза и сказала, что он делал ошибки. Тогда я поняла, что нам не дадут допуск», — вспоминала Евгения.

Через несколько дней пришёл официальный отказ: «Непрохождение ребёнком, являющимся иностранным гражданином, тестирования на знание русского языка».

Тихон тяжело переживал. Ему не хватало сверстников. Он с завистью смотрел на ребят, которые утром уходили с рюкзаками, а после уроков играли во дворе. Жаловался маме на несправедливость.

Наше агентство рассказало историю мальчика в сентябре, а Тихон тем временем три месяца занимался дома, готовился к пересдаче. И в декабре снова пришёл на экзамен.

В этот раз всё было иначе. Педагоги подбадривали мальчика: «Давай, Тихон, ты молодец, мы будем тебя ждать, ты справишься». Он сдавал увереннее. И прошёл.

2 декабря парень впервые сел за парту во втором классе. Многих одноклассников уже знал по двору, быстро влился в коллектив.

«Он очень рад — друзья, эмоции. Потом, конечно, будут слёзы во время домашних заданий. Но сейчас он счастлив», — поделилась мама.

Таисия: сначала сдала, потом не сдала

Двенадцатилетняя Таисия Блаженская переехала с семьёй из Караганды в Тобольск в августе 2025 года. Родители давно планировали вернуться. Семья мамы оказалась в Казахстане в девяностых, родители отца — ещё раньше, когда республика была частью СССР.

Все — и родители, и дети, и бабушки с дедушками — всегда говорили только по-русски.

26 сентября Таисия сдавала тест для поступления в шестой класс. После экзамена позвонили из школы: всё хорошо, тест пройден, приносите документы. Семья обрадовалась.

На следующий день — новый звонок, мол, извините, произошла ошибка. Результат перепутали с другим ребёнком, ваша дочь не сдала. Даже разговорную часть. Мама Татьяна была в шоке: что, получается, её ребёнок даже разговаривать не умеет?

Фото из личного архива Таисия

Документального подтверждения провала не выдали — ни в школе, ни в департаменте. Видеозапись экзамена тоже не показали. Чиновники посоветовали потратить три месяца ожидания на занятия с репетитором, чтобы «подтянуть русский».

Отец Сергей недоумевал. Он сам недавно сдавал экзамен на ВНЖ — сдал на «отлично». Дочь училась на русском языке всю жизнь. В школе ему по секрету сказали: этот тест такой сложный, что его не пройдут и 90% детей, которые уже учатся в российских школах.

Ждать три месяца семья не могла. Дети пропускали школу. 1 сентября, когда все пошли на линейку, Татьяна приняла тяжёлое решение: отправить Таисию и старшего сына обратно в Казахстан, к прабабушке. Сама осталась в Тобольске — оформлять документы.

«Выбора не было. Чёткого понимания, когда нас возьмут, не дали. Сейчас я здесь, а дети там. Уроки делаем по фото, голосовыми сообщениями. Душа не на месте, когда их рядом нет», — делилась женщина.

Таисия записала видеообращение — на чистом русском языке, том самом, который она якобы не знает.

26 ноября ИА Регнум опубликовало материал с этим роликом, к проблеме подключился Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ), и через неделю всё решилось положительно.

Девочка и её младшая сестра получили гражданство в ускоренном порядке. 4 декабря Таисия пошла в школу. Познакомилась с классным руководителем, побывала на экскурсии, получила учебники. Теперь ей предстоит нагнать программу за две четверти.

Старший брат остался в Казахстане — доучиваться в одиннадцатом классе. Он переедет в Россию после выпуска.

Матвей и Гордей: экзамен на знание садового инвентаря

Братья-погодки Матвей и Гордей приехали в Санкт-Петербург из Алма-Аты в апреле 2025 года. В Казахстане им жилось тяжело, после начала СВО отношение к русскоязычным семьям резко ухудшилось.

Их мама Алия Толстых вспоминала, как сын дружил с мальчиком из вроде бы приличной семьи. А потом приходил домой и рассказывал, что тот угрожает его избить — потому что он русский.

Фото из личного архива Матвей и Гордей

На саму Алию писали заявления в полицию за видеоролики о русском языке в Казахстане. Семья решила, что надо уезжать.

Отец мальчиков родился в Казахстане, но его родители — русские, приехали ещё в советское время. Дома всегда говорили только по-русски. Детей крестили в православии. В России семья надеялась начать спокойную жизнь. Но в школу сыновей не взяли.

Мальчики сдали тест, набрали 18 баллов из 21 — трёх не хватило для зачисления. Сначала причину не объяснили. Потом один из учителей рассказал: дети не знали слово «лейка». На экзамене показывали картинки, нужно было назвать предметы. Братья описали, для чего эта штука нужна, но само слово не вспомнили.

Алия выросла в деревне — она-то знает, что такое лейка. А её дети выросли в городе. Кто здесь каждый день говорит о садовом инвентаре?

Про одного из мальчиков добавили: слишком тихий, надо быть пошустрее. Что это за критерий для оценки знания языка, мама так и не поняла.

Матвей и Гордей тяжело переживали. Видели сверстников с рюкзаками — и плакали. Спрашивали: почему мы не можем ходить в школу, как все? В Казахстане над семьёй смеялись — мол, вот видите, вы там никому не нужны.

«Как получилось, что русские дети в России стали мигрантами?» — этот вопрос Алия задавала снова и снова, и только после того как об этой истории рассказало ИА Регнум, братьям разрешили пересдать экзамен.

15 декабря Матвей и Гордей пошли в первый класс школы №72 с углублённым изучением немецкого языка. В школе есть продлёнка и кружки: театральный, танцы, футбол.

Дети наконец-то счастливы.

Но важно, что есть реакция не только на конкретные истории, но и на саму проблему.

В рамках встречи с членами СПЧ, в состав которого входит главный редактор информагентства Марина Ахмедова, президент России поддержал идею скорректировать правила приема в школы детей соотечественников, которые приехали в Россию из-за рубежа. С таким предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, опираясь на обращения родителей, чьи русскоязычные дети не смогли пройти тестирование для определения в школу.

Процедура тестирования для таких ребят теперь упрощена — достаточно сдать экзамен в устной форме.

А значит, многим детям будет гораздо проще сесть за парту.