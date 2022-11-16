Пожар в кафе "Полигон" в Костроме
Организатор работы костромского клуба «Полигон» не смогла обжаловать арест
Директор ночного клуба «Полигон» Наталья Беленогова, из-за пожара в котором погибли 13 человек, пыталась обжаловать заключение под стражу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее Свердловский районный суд Костромы арестовал ее по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям...
16 ноября 2022
Костромской депутат Мирзоев обжалует арест после пожара в «Полигоне»
На постановление Басманного суда Москвы о заключении депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева под стражу подана апелляция. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как пояснили в вышестоящем Московском городском суде, материалы жалобы к ним ещё не поступили...
15 ноября 2022
Пятеро детей потеряли родных при пожаре в костромском «Полигоне»
Пятеро детей потеряли близких в трагедии с костромским ночным клубом «Полигон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала уполномоченный по правам ребенка в Костромской области Татьяна Быстрякова. Четверо детей воспитываются в школах и детских садах, ещё одна девушка учится в Костромской...
14 ноября 2022
Спасший людей при пожаре в «Полигоне» костромич представлен к награде
Костромич Андрей Кузьмин, спасший десятки людей во время пожара в ночном клубе «Полигон», представлен к награждению медалью Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области. Мужчина выбил закрытую дверь эвакуационного выхода, благодаря чему на улицу...
11 ноября 2022
Появились подробности задержания костромского депутата Мирзоева
Депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева задержали по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщает СК России. Следствие требует, чтобы его заключили под стражу. Ранее политик...
10 ноября 2022
Суд арестовал костромского депутата Мирзоева после пожара в «Полигоне»
Басманный районный суд Москвы арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о нарушении правил пожарной безопасности до 5 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Басманным районным судом города Москвы 10 ноября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя...
10 ноября 2022
Владелец сгоревшего в Костроме кафе «Полигон» заключён под стражу
Под арест отправлен Ихтияр Мирзоев — владелец сгоревшего пять дней назад в Костроме кафе «Полигон», сообщили 10 ноября в пресс-службе Басманного суда Москвы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Мирзоева в виде заключения под стражу...
10 ноября 2022
Задержан владелец сгоревшего в Костроме кафе «Полигон»
О задержании Ихтияра Мирзоева, владельца кафе «Полигон», сгоревшего 5 ноября в Костроме, сообщили 10 ноября в региональных правоохранительных органах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в «Полигоне» произошёл в ночь на 5 ноября — полностью обрушилась кровля. В итоге 13 человек погибли, девять...
10 ноября 2022
Военного костромского полка, погибшего в «Полигоне», представят к награде
Старшего сержанта 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Александра Редникова, погибшего при пожаре в костромском ночном клубе «Полигон», посмертно представят к государственной награде за мужество и героизм. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил его боевой...
10 ноября 2022
В Казани загорелся ресторанный комплекс
В столице Татарии 9 ноября загорелся ресторанный комплекс «Михайловская усадьба». Как сообщает ГУ МЧС России по региону, о возгорании стало известно в 16:23 (мск). Пожар произошел в жилом массиве Малые Клыки на улице Большая Красная. По прибытию спасатели установили, что происходит открытое горение...
9 ноября 2022
После трагедии в «Полигоне» в клубы Костромской области придёт МЧС
После пожара в клубе «Полигон» развлекательные заведения Костромской области посетят сотрудники МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе костромского управления Министерства чрезвычайных ситуаций. Специалисты расскажут собственникам и персоналам кафе, ресторанов, баров и...
9 ноября 2022
Дело о пожаре в клубе в Костроме поручили передать в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела, которые были возбуждены после смертельного пожара в клубе «Полигон» в Костроме. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ. Глава СК поручил передать дела в...
6 ноября 2022
Суд арестовал организатора работы сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»
Суд в Костроме 6 ноября арестовал на два месяца директора компании «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего в Костроме ночного клуба «Полигон». Об этом сообщили в Следственном комитете. «Удовлетворено ходатайство следователя (…) об избрании меры пресечения в виде...
6 ноября 2022
Возбуждено дело о халатности после пожара в клубе «Полигон»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатности после пожара в кафе «Полигон» в Костроме. «По результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления...
6 ноября 2022
Еще одно уголовное дело возбудили после пожара в клубе «Полигон» в Костроме
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Империя» Натальи Беленоговой, которая занималась организацией работы сгоревшего костромского кафе «Полигон». Как пишет РЕН ТВ, ей вменяют ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предпринимательница...
6 ноября 2022
Опознаны 12 из 13 погибших при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме
Опознаны 12 из 13 погибших в результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Соответствующие данные приводит Следственное управление СК РФ по Костромской области. В настоящее время следователи расследуют причины гибели людей в результате пожара в «Полигоне», который унес жизни 13 человек...
6 ноября 2022
Пожар в костромском кафе полностью потушили
Пожар в костромском кафе «Полигон», где погибли 13 человек, полностью потушили. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС. Полная ликвидация огня объявлена в 20:40, сообщили в ведомстве. Пожар произошел в ночь на 5 ноября. По предварительной информации, один из посетителей...
5 ноября 2022
Спасатели разобрали конструкцию сгоревшего костромского кафе
Спасатели завершили работы по разбору конструкций сгоревшего костромского кафе «Полигон», где при пожаре погибли 13 человек. Об этом в субботу, 5 ноября, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС. Как отметили в ведомстве, при тушении ситуацию осложняли угроза обрушения кровли и сложная...
5 ноября 2022
Прокурор заявил о запертых запасных выходах в сгоревшем клубе в Костроме
Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где в ночь на субботу в пожаре погибли 13 человек, были заперты. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба региональной прокуратуры. Как отметили в ведомстве, в здании нарушались требования законодательства о пожарной безопасности. В...
5 ноября 2022
«Дым и паника» — очевидцы рассказали о пожаре в костромском клубе «Полигон»
В ночь с 4 на 5 ноября в ночном клубе «Полигон» в Костроме начался пожар, в результате которого погибли 13 человек. Очевидец произошедшего Инна Козырева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, что происходило в заведении в злополучную ночь. «Я вместе с подругой пришла в «Полигон» около часу ночи...
5 ноября 2022