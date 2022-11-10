Москва, 10 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Под арест отправлен Ихтияр Мирзоев — владелец сгоревшего пять дней назад в Костроме кафе «Полигон», сообщили 10 ноября в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Slova.by Арестованный

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Мирзоева в виде заключения под стражу.

Мирзоева в рамках уголовного дела обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании Мирзоева. В результате пожара в костромском кафе погибли 13, пропали без вести четыре и получили травмы девять человек.

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