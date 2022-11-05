Кострома, 5 ноября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Спасатели завершили работы по разбору конструкций сгоревшего костромского кафе «Полигон», где при пожаре погибли 13 человек. Об этом в субботу, 5 ноября, заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Mchs.gov.ru МЧС России

Как отметили в ведомстве, при тушении ситуацию осложняли угроза обрушения кровли и сложная планировка здания, а также большое количество легковоспламеняющихся материалов.

В ликвидации пожара были задействованы 64 человека, 22 единицы техники.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. По предварительной информации, один из посетителей кафе — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкина задержали, он признал свою вину. Также были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к пожару.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костромской области объявлен траур в связи с произошедшим.