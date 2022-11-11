Спасший людей при пожаре в «Полигоне» костромич представлен к награде
Кострома, 11 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Костромич Андрей Кузьмин, спасший десятки людей во время пожара в ночном клубе «Полигон», представлен к награждению медалью Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области. Мужчина выбил закрытую дверь эвакуационного выхода, благодаря чему на улицу смогли выйти люди.
Наряду с ним людей спасали костромич Сергей Виноградов и военный 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Александр Редников. Последний не смог спастись и погиб, отравившись продуктами горения.
Напомним, пожар в ночном клубе начался в ночь с 4 на 5 ноября из-за применения пиротехники. В пожаре погибли 13 человек, шестеро получили травмы. По сведениям прокуратуры в заведении были открыты не все эвакуационные выходы.
После ЧП возбудили четыре уголовных дела по статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «халатность», «нарушение правил пожарной безопасности». Под арест отправлены трое человек — Станислав Ионкин, выстреливший в помещении из ракетницы, владелец помещения Ихтияр Мирзоев и организатор работы клуба Наталья Беленогова.