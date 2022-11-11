Кострома, 11 ноября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Костромич Андрей Кузьмин, спасший десятки людей во время пожара в ночном клубе «Полигон», представлен к награждению медалью Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области. Мужчина выбил закрытую дверь эвакуационного выхода, благодаря чему на улицу смогли выйти люди.

Личный архив Андрей Кузьмин

«Я стал вышибать ее ногой. Всё заняло считанные секунды. Получилось не сразу, но если бы дверь не поддавалась чуть дольше — мы бы, наверное, не выжили. В проем сразу хлынул народ», — рассказывал Кузьмин СМИ «K1NEWS».

Наряду с ним людей спасали костромич Сергей Виноградов и военный 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Александр Редников. Последний не смог спастись и погиб, отравившись продуктами горения.

Напомним, пожар в ночном клубе начался в ночь с 4 на 5 ноября из-за применения пиротехники. В пожаре погибли 13 человек, шестеро получили травмы. По сведениям прокуратуры в заведении были открыты не все эвакуационные выходы.

После ЧП возбудили четыре уголовных дела по статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «халатность», «нарушение правил пожарной безопасности». Под арест отправлены трое человек — Станислав Ионкин, выстреливший в помещении из ракетницы, владелец помещения Ихтияр Мирзоев и организатор работы клуба Наталья Беленогова.