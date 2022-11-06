Кострома, 6 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Империя» Натальи Беленоговой, которая занималась организацией работы сгоревшего костромского кафе «Полигон».

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Костроме

Как пишет РЕН ТВ, ей вменяют ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Предпринимательница задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в клубе «Полигон» в Костроме начался в ночь с 4 на 5 ноября. Погибли 13 человек, десятки пострадали. В прокуратуре региона рассказали о запертых запасных выходах в сгоревшем клубе. Было возбуждено уголовное дело.