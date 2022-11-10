Кострома, 10 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Старшего сержанта 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Александра Редникова, погибшего при пожаре в костромском ночном клубе «Полигон», посмертно представят к государственной награде за мужество и героизм. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил его боевой товарищ, полковник запаса Евгений Логинов.

Евгений Логинов Александр Редников

Редников не был посетителем заведения. Он оказался рядом с ним в момент пожара и захотел помочь людям. По словам Логинова, десантник вошёл в здание, но не смог вынести людей из-за ноги, раненной во время боёв в зоне специальной военной операции. Он умер, отравившись продуктами горения.

«Мог бы в огненном аду совершить свой подвиг десантник, вынести на себе из пожарища людей? Наш Саня непременно смог бы, да вот это самое проклятое «бы» помешало — он получил тяжёлое ранение ноги в боях. Безусловно, найдутся «эксперты», которые скажут: «Ну, войти в пожарище и из него не выйти, хотеть кого-то спасти и не спасти, ещё и самому в том пожарище погибнуть, что ж здесь за подвиг?!» Спорить с ними бессмысленно…», — написал Логинов.

Всего жертвами пожара, случившегося в ночь с 4 на 5 ноября, стали 13 человек. Шестеро получили травмы. Пожар начался из-за того, что 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы, после чего в здании загорелся потолок. Очевидцы говорят, что таким образом Ионкин защищался (ранее в клубе произошла драка) или хотел «приструнить» ее зачинщиков.

По сведениям прокуратуры в заведении были открыты не все эвакуационные выходы. Кроме Редникова людей из «Полигона» спасали костромичи Андрей Кузьмин и Сергей Виноградов. Первый смог выбить один из закрытых эвакуационных выходов, второй помогал людям выбираться из окон. Оба остались живы. Военнослужащего Редникова похоронят в Бердске Новосибирской области 11 ноября. Место выбрано неслучайно — именно там он женился 28 октября 2022 года.