Кострома, 10 ноября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. О задержании Ихтияра Мирзоева, владельца кафе «Полигон», сгоревшего 5 ноября в Костроме, сообщили 10 ноября в региональных правоохранительных органах.

skeeze Пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в «Полигоне» произошёл в ночь на 5 ноября — полностью обрушилась кровля. В итоге 13 человек погибли, девять получили травмы, ещё четверо числятся пропавшими без вести.

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СКР возбудил уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц.