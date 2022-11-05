Кострома, 6 ноября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Опознаны 12 из 13 погибших в результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Соответствующие данные приводит Следственное управление СК РФ по Костромской области.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Костроме

В настоящее время следователи расследуют причины гибели людей в результате пожара в «Полигоне», который унес жизни 13 человек. Еще шестеро пострадали.

С места пожара изъяли элементы электропроводки, фрагменты сигнального заряда, а также напольного покрытия и потолочного перекрытия. Все эти предметы будут исследованы экспертами.

Также следователи допросили хозяина здания, у которого собственник клуба арендовал помещение, потерпевших и свидетелей. Также в СК намерены дать оценку действиям надзорных ведомств, которые не проверяли работу «Полигона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 октября пожар площадью в 3,5 тысячи квадратных метров произошел в Костромской области. Там сгорел клуб «Полигон», погибли 13 человек.

По предварительной информации, один из посетителей клуба — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелил в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкина задержали, он признал свою вину. Также были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к пожару.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».