Кострома, 10 ноября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы арестовал депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева по делу о нарушении правил пожарной безопасности до 5 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Басманный суд Москвы Арест Мирзоева

«Басманным районным судом города Москвы 10 ноября 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ — Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый и его защитники просили суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но им было отказано.

Политик был задержан после пожара в костромском клубе «Полигон», в результате которого погибли 13 человек. Он является учредителем ООО «Полигон», сдававшего помещение в аренду развлекательному заведению. Ранее Мирзоев заявлял, что не имеет отношение к работе клуба. Дело против Мирзоева стало четвёртым, возбуждённым после трагического пожара.