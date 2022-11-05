Кострома, 5 ноября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В ночь с 4 на 5 ноября в ночном клубе «Полигон» в Костроме начался пожар, в результате которого погибли 13 человек. Очевидец произошедшего Инна Козырева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, что происходило в заведении в злополучную ночь.

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«Я вместе с подругой пришла в «Полигон» около часу ночи. Когда была на танцполе с друзьями, заметила потасовку. Охрана предприняла все необходимое чтобы прекратить драку. После этого я с подругой ушла в курилку. Мы не услышали хлопка из-за громкой музыки. Вдруг стали слышны крики. Мы вышли в зал и увидели что горит потолок. Администраторы и охрана пытались потушить его, но у них ничего не вышло. Огонь распространялся очень быстро, появился дым. Было невозможно оставаться спокойными. Мы не знали куда бежать, в это время зал охватил огонь. К счастью, мы успели выйти через эвакуационный выход ещё до образования густого дыма»

После этого по словам девушки события начали развиваться стремительно. Уже через 5-10 минут после выстрела в потолок началось сильное задымление, началась паника.

«Буквально через каких-то 5 10 минут из-под крыши повалил черный дым. На улице почти ничего не было видно. Началась паника. Люди кричали, искали друзей и близких. Разбивали стекла и выбирались или вытаскивали друг друга из окон. Было жутко. Страшно. Не передать словами как», — добавила Инна.

Слова девушки подтверждает Сергей Виноградов. Мужчина рассказал интернет-СМИ «Mash», как помогал людям выбираться из горящего здания. Спасением костромичей также занимался Андрей Кузьмин. е Мужчина выбил дверь одного из эвакуационных выходов, что спасло жизни десятков человек. Он пока не вышел на связь с ИА REGNUM.

«Лампа загорлась. На нее попало что-то, не знаю что. Потом загорелась проводка и от нее вторая лампа. В течение 5 минут занялись пластиковые потолки — все здание было в дыму. Я помогал людям вытаскиваться из окон, пока был смог. Много людей так вытащили. Двери были забиты. Один выход был через дверь-вертушку, но много ли народу она пропустит? Потом когда сам надышался дымом тоже вышел в окно», — рассказал Сергей Виноградов.

Изначально в клубе произошла драка, после которой один из посетителей кафе — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы. Элементы потолка загорелись. Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев произошедшего сообщают, что часть эвакуационных выходов в здании была закрыта.

Достоверно известно, что пожарной безопасности в клубе не проводились с 2019 года, так как арендатор здания, где располагалось кафе — ООО «Полигон» сообщил пожарным, что прекратил деятельность на объекте.

Учредитель ООО «Полигон» — депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать финансовую поддержку семьям погибших. СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

Спикер Костромской областной думы Алексей Анохин отметил, что все виновные в гибели людей, включая Мирзоева, должны быть наказаны вне зависимости от социального положения, если их вина будет доказана. Расследование дел продолжается.

Пожарные продолжают разбирать завалы на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Кроме «Полигона» сгорела аптека, продуктовый и цветочный магазины, пивной ресторан, находящиеся в одном здании с клубом. На «горячую линию» МЧС, созданную для родственников пострадавших, продолжают поступать звонки. Люди напуганы. На понедельник, 7 ноября в Костромской области объявлен траур.