Кострома, 5 ноября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Несколько эвакуационных выходов в ночном клубе «Полигон» в Костроме, где в ночь на субботу в пожаре погибли 13 человек, были заперты. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба региональной прокуратуры.

Пресс-служба МЧС РФ Приморского края Пожар

Как отметили в ведомстве, в здании нарушались требования законодательства о пожарной безопасности. В момент начала пожара к выходам устремились посетители клуба, но закрытые двери спровоцировали давку.

Кроме того, прокуратура Костромской области заявила о необходимости возбудить уголовное дело о халатности.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отметили в прокуратуре.

Как отмечается, должностные лица бездействовали, не проводили проверки арендатора здания клуба.

Ход следствия находится на контроле у прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в клубе «Полигон» в Костроме начался в ночь с 4 на 5 ноября. Погибли 13 человек, десятки пострадали. Очевидец произошедшего Инна Козырева рассказала агентству о произошедшем.