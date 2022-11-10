Кострома, 10 ноября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева задержали по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщает СК России. Следствие требует, чтобы его заключили под стражу.

МЧС Пожар

Ранее политик заявлял, что не имел отношения к работе клуба, а лишь сдавал помещение в аренду организации «Империя». Именно она организовывала деятельность заведения. Отметим, что до этого «Единая Россия» приостановила членство Мирзоева по его просьбе.

Напомним, пожар в ночном клубе «Полигон» на улице Никитской в Костроме случился в ночь с 4 на 5 ноября. Он начался из-за того, что 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы, в здании загорелся потолок. В огне погибли 13 человек.

По сведениям прокуратуры, в заведении были открыты не все эвакуационные выходы. Очевидцы подтверждают, что люди были вынуждены выбивать закрытые двери и вылезать из окон горящего здания. После трагедии возбуждено три уголовных дела, арестованы Ионкин и директор ООО «Империя» Наталья Беленогова.