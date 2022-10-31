Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске
Дом в Иркутске, на который упал Су-30, снесут
Дом в Иркутске, на который упал Су-30, будет демонтирован. Затем территорию приведут в надлежащее санитарное состояние и организуют там памятное место, сообщает телеграм-канал правительства региона 31 октября по итогам встречи губернатора Приангарья Игоря Кобзева и директора Иркутского авиационного...
31 октября 2022
На месте крушения Су-30 в Иркутске собрали все обломки
Власти Иркутска оповестили о завершении работ по сбору обломков на месте крушения Су-30. Сегодня, 31 октября, в областном центре начнут снос разрушенного в результате авиакатастрофы дома. Работы проводят сотрудники Иркутского авиазавода. Позже они займутся рекультивацией территории. Как сообщало ИА...
31 октября 2022
Су-30 в Иркутске мог разбиться из-за неполадки кислородного оборудования
Экипаж истребителя Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске, мог потерять сознание из-за неисправности кислородного оборудования, сообщает 28 октября пресс-служба Следственного комитета России (СК). Оба лётчика не выходили на связь, так как впали в бессознательное состояние. «Экипаж потерпевшего...
28 октября 2022
«Ъ»: упавшим на дом в Иркутске истребителем Су-30 никто не управлял
Управлявшие истребителем Су-30 пилоты отключились над Иркутском, поэтому самолетом никто не управлял, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бортовых самописцев, извлеченных из истребителя. «С его (бортового самописца) помощью, возможно, удастся объяснить причину необычного маневра истребителя...
28 октября 2022
Чёрные ящики упавшего на жилой дом в Иркутске Су-30 отвезли на расшифровку
Для расшифровки доставлены в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Люберцах (Московская область) чёрные ящики упавшего на жилой дом в Иркутске истребителя Су-30. Об этом 28 октября рассказал представитель экстренных служб. «Оба чёрных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров...
28 октября 2022
ОАК окажет помощь пострадавшим при крушении Су-30 в Иркутске
Компенсацию получат семьи, лишившиеся имущества в результате крушения самолёта Су-30 в Иркутске. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). В ОАК заверили, что совместно с Иркутским авиационным заводом окажут всю необходимую поддержку семьям погибших лётчиков. Их семьям...
25 октября 2022
Крушение истребителя Су-30 в Иркутске — трансляция
В Иркутске вечером 23 октября 2022 года во время испытаний потерпел крушение истребитель Су-30. Падение произошло в жилом квартале: в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров. Сгорел дом и рядом стоящий автомобиль. Погибли...
25 октября 2022
Пострадавшие от падения Су-30 в Иркутске получили помощь
Пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске перечислили материальную помощь, — сообщает 25 октября телеграм-канал правительства Приангарья. Уточняется при этом, что каждая семья получит по 100 тысяч рублей по утрате жилого помещения согласно постановлению правительства региона от 23...
25 октября 2022
В разрушенном при крушении Су-30 доме проживали шесть человек
В двухэтажном доме в Иркутске, где потерпел крушение самолёт Су-30, проживали шесть человек, сообщили 24 октября в администрации Иркутска. В горадминистрации рассказали, что в разрушенном при крушении самолёта двухэтажном доме были прописаны восемь человек. При этом фактически проживали лишь...
24 октября 2022
Летчики Су-30 разбились в Иркутске. Сеть: закономерность?
Трагическое известие о падении военного самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди удручены тем обстоятельством, что самолеты всё чаще стали падать в жилой зоне, и смертью летчиков: самолет просто рухнул камнем с неба. После обнародования версии о том...
24 октября 2022
Экипаж Су-30 в Иркутске мог потерять сознание в полёте
Ошибка наземного персонала, готовившего экипаж Су-30 к полёту, могла привести к крушению самолёта, сообщает 24 октября РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Собеседник рассказал, что во время полёта произошла потеря сознания у членов экипажа. Возможной причиной этого могла стать...
24 октября 2022
Пилоты упавшего в Иркутске Су-30 могли надышаться азотом
Названа еще одна возможная причина крушения Су-30 в Иркутске. Помимо отказа техники и ошибки пилотирования, рассматривается также остаток азота в кислородных баллонах, рассказали РИА Новости в экстренных службах. По предварительной информации, во время разведывательного полета выяснилось, что в...
24 октября 2022
В СК назвали версии крушения Су-30 в Иркутске
Основными версиями крушения самолёта Су-30 в Иркутской области являются отказ техники и ошибка пилотирования. Об этом 24 октября сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве рассказали о расследовании уголовного дела по факту авиапроисшествия в Иркутской области, возбуждённого по статье 263 УК...
24 октября 2022
СК РФ: Су-30 в Иркутске мог упасть из-за технической неисправности
Следователи рассматривают две версии причин падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России. «Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится...
24 октября 2022
Названы основные версии крушения Су-30 в Иркутске
Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения Су-30 в Иркутске, сообщает СКР. Напомним, трагедия с военным самолётом Су-30 случилась накануне, 23 октября. Спустя 30 минут после того, как экипаж перестал выходить на связь, судно рухнуло на двухэтажный дом в...
24 октября 2022
На месте крушения Су-30 в Иркутске разлилось горючее
На месте крушения истребителя Су-30 в Иркутсе разлилось горючее, сообщил 24 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для...
24 октября 2022
Место падения Су-30 в Иркутске приводят в надлежащее санитарное состояние
Место трагедии с погибшими пилотами боевого самолёта Су-30 в Иркутске приведут в надлежащие санитарное состояние, сообщает 24 октября телеграм-канал правительства Приангарья по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава региона Игорь Кобзев. «На месте работают...
24 октября 2022
Жильцы дома в Иркутске, на который упал Су-30, получат выплаты и помощь
На территории Ленинского округа Иркутска в связи с падением Су-30 введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, пострадавшие жильцы получат помощь. Другие подробности с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности...
24 октября 2022
Обнародована информация о погибших в Иркутске летчиках Су-30
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 24 октября посетил семьи и сослуживцев погибших накануне летчиков Су-30 и обнародовал в своем телеграм-канале информацию о них: «Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию...
24 октября 2022
В зоне падения Су-30 в Иркутске восстановили электроснабжение домов
В Иркутске восстановлено электроснабжение жилых домов в зоне падения военного самолета Су-30. Об этом 23 октября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале. «Только что доложили энергетики, — написал Кобзев. — Все дома подключены к энергоснабжению». Как передавало ИА...
23 октября 2022