Иркутск, 31 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Власти Иркутска оповестили о завершении работ по сбору обломков на месте крушения Су-30. Сегодня, 31 октября, в областном центре начнут снос разрушенного в результате авиакатастрофы дома.

Цитата из видео: «Падение Су-30 на дом в Иркутске» Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022

Работы проводят сотрудники Иркутского авиазавода. Позже они займутся рекультивацией территории.

Как сообщало ИА REGNUM, военный самолет Су-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутске вечером 23 октября. Оба летчика погибли. Утверждается, что они потеряли сознание ещё в воздухе и поэтому самолетом никто не управлял.

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