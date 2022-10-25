Крушение истребителя Су-30 в Иркутске — трансляция
Иркутск, 25 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Иркутске вечером 23 октября 2022 года во время испытаний потерпел крушение истребитель Су-30. Падение произошло в жилом квартале: в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров.
Цитата из видео очевидцев
В Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ
Сгорел дом и рядом стоящий автомобиль. Погибли два пилота самолёта, травмированных и погибших среди местного населения нет. ИА REGNUM ведёт трансляцию о случившемся.
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