Иркутск, 24 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Следователи рассматривают две версии причин падения военного самолёта Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Цитата из видео в телеграм-канале Игоря Кобзева На месте крушения Су-30 в Иркутске

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в данный момент ведётся дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы заправленного в самолёт топлива и унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом.

Помимо этого, добавляется, также назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на самолёт, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома, и проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на месте крушения истребителя Су-30 в Иркутсе разлилось горючее.