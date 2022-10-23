Иркутск, 23 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Иркутске восстановлено электроснабжение жилых домов в зоне падения военного самолета Су-30. Об этом 23 октября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

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«Только что доложили энергетики, — написал Кобзев. — Все дома подключены к энергоснабжению».

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского упал самолёт.