Иркутск, 24 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 24 октября посетил семьи и сослуживцев погибших накануне летчиков Су-30 и обнародовал в своем телеграм-канале информацию о них:

Су-30

«Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов». Небо было действительно его призванием. Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У Максима Вячеславовича остались жена и двое детей.

Поговорили с супругой летчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю её горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию.

Родители Максима Вячеславовича похоронены в Москве на Троекуровском кладбище. Супруга и брат попросили оказать содействие в захоронении погибшего летчика там же. Готовим обращение в адрес Сергея Семеновича Собянина.

Майор Виктор Викторович Крюков родился в семье военного летчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, лётчик-испытатель третьего класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск и летал уже здесь. Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас. Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая память…»

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске вечером 23 октября 2022 года во время испытаний потерпел крушение истребитель Су-30. Падение произошло в жилом квартале: в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело.

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